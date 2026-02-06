母雞帶小雞！ 民進黨初選登記各出招拚曝光機會

台北市 / 綜合報導

民進黨三大派系新潮流、湧言會跟英系，今(6)日一早分別以「母雞帶小雞」姿態，不約而同由黨內前輩率領新人登記參選2026台北市議員；但由於台北市長參選人，遲遲沒有出爐，也引發基層焦慮，多次被拱參選的立委王世堅再次否決了大家的提議，還點名身邊的莊瑞雄，但莊瑞雄也說「王世堅客氣了」並要大家不用擔心，綠營北市人選一定是最強棒。

民進黨湧言會：「台北好政全壘打，凍蒜。」五人一起登上皮卡，台北市議員林延鳳和顏若芳，以「學姊」之姿，率領三名湧言會新人，來到民進黨北市黨部登記初選，歌手楊烈也來幫忙站台。

廣告 廣告

歌手楊烈：「過去幫林延鳳顏若芳助選，同時也要介紹三位新人，我們台北好政連線，我來當啦啦隊。」

另一邊新潮流也有「母雞」帶隊，更喊出交棒新生代。台北市議員(民)李建昌：「其實我今天是非常高興的心情，證明我能夠卸下重擔。」

前立委段宜康：「這個，有點像這個母雞帶小雞的母雞，媽媽的心情啦，希望他們兩位都能夠靠著自己的努力，然後順利當選。」英系陣線則由立委王世堅和莊瑞雄率隊前來，連已經登記過的堅系子弟兵也一同出席拚曝光。

民進黨英系：「團結出擊，所向無敵。」民進黨三大陣營各自努力，因為這回綠營初選大爆炸，包含中山大同和內湖南港，都可能陷入七搶四局面，再加上市長人選遲遲沒有出爐，也讓基層壓力山大。

立委(民)王世堅：「不是，我絕對不敢，我是雄性，我不是母雞，我認為我們民進黨，隨隨便便舉例都比我優秀，莊瑞雄，徐國勇，鄭麗君，卓榮泰院長，高嘉瑜，等等。」

立委(民)莊瑞雄：「王世堅委員他客氣啦，大家一點都不用擔心，推出來的人選不會是阿貓，不會是阿狗，一定是大家要讓大家眼睛為之一亮，然後那個戰力非常強。」2026大選倒數，民進黨全力備戰。

原始連結







更多華視新聞報導

藍才拋「現任優先」促藍白合！ 何志勇宣布參選新竹市長

前記者馬郁雯宣布參選北市議員 爭取民進黨初選過關 段宜康全力支持

蘇巧慧支持營養午餐免費！黃國昌批「虛偽」 綠市議員反嗆：不熟地方問政

