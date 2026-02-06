母雞還沒出爐！ 民進黨北市提名時程恐「延至年後」

台北市 / 綜合報導

2026地方大選各陣營布局進入白熱化，民進黨首都台北市長人選遲遲沒有出爐，現在小雞們也好焦慮，民進黨台北市議員林亮君就找來隔壁選區，新北市長參選人蘇巧慧共同出席活動，也被解讀是自救找母雞。而目前綠營可能人選傳聞不斷，其中包括行政院副院長鄭麗君、立委吳思瑤及王世堅等人都不斷被點名，對此王世堅今(6)日率領小雞現身黨部登記參選時，再度強調自己是「雄性」，不能當母雞。

立委(民)王世堅說：「唉唷，不好意思啦，這樣我不知道要簽在哪。」比心合照又在競選看板上簽名，民進黨英系陣線9名議員擬參選人，緊緊跟在立委王世堅身邊，堅系子弟兵登記過了還是一同出席拚曝光，就是因為堅哥人氣高，更一度被點名是綠營參選台北市長的最強人選。

立委(民)王世堅說：「不是，我絕對不敢，我是雄性，我不是母雞，我認為我們民進黨，隨隨便便舉例都比我優秀，莊瑞雄，徐國勇，鄭麗君，卓榮泰院長，高嘉瑜，等等。」

立委(民)莊瑞雄說：「王世堅委員他客氣啦，大家一點都不用擔心，推出來的人選不會是阿貓，不會是阿狗，一定是大家要讓大家眼睛為之一亮，然後那個戰力非常強。」

王世堅將議題拋給身邊的莊瑞雄，卻也立刻就被否決，然而本來一度傳出，民進黨人選年前就會公布，但據了解現在恐怕拖到年後，也讓基層相當焦慮，民進黨新北市長參選人蘇巧慧VS.台北市議員(民)林亮君說：「我希望呢，這一次可以換成是「挺亮君留議會」，這樣好不好，謝謝。」

力拚連任的議員參選人林亮君，6日跨區找來民進黨新北市長參選人蘇巧慧，一同出席社區活動，台北市議員(民)林亮君說：「第一次參加初選真的很緊張，那很謝謝巧慧委員，特別撥空前來給我最大的支持。」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧說：「也會照顧好我所帶領的新北隊，但是其實全國各地，我們都有義務要幫助他們，一起讓更多的選民認識。」民進黨台北市長人選底定前，綠營小雞各自依附黨內大咖，備戰大選。

