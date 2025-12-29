母髖關節2度手術走路卡卡30年 微創置換改善陪兒成長不是夢

▲黃贊文部長表示，陳小姐左側髖關節和大腿曾手術有疤痕，肌肉也明顯萎縮，因此建議進行「微創正前開髖關節置換手術」。（圖／大里仁愛醫院提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】34歲的陳小姐因為左邊髖關節發育不良在幼兒園和小學時分別接受過2次髖關節截骨矯正手術。然而，在走路時卻始終還會有卡卡的感覺，運動後也常常痛到像企鵝一樣一跛一跛的。隨著小孩上小學後活動越來越多，參加活動常常讓她痛到力不從心，羨慕其他的媽媽們可以全心全意陪伴小孩成長，不想缺席卻又不得不吃止痛藥硬撐著，糾結的心情讓她鬱悶到幾乎快得了憂鬱症。陳小姐接受仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）骨科部黃贊文部長建議選擇「微創正前開髖關節置換手術」治療，經過2個月的肌肉訓練，已經幾乎恢復正常生活，計劃在小孩小學畢業後一起去日本旅行，終於重回人生軌道。

▲左邊髖關節進行「微創正前開髖關節置換手術」後（右圖圓圈處），2隻腳一樣長，走路終於不再卡卡。（圖／大里仁愛醫院提供）

黃贊文部長表示，陳小姐因為長年疼痛和不能好好參加小孩的社團發表、學校活動讓她看起來非常憂鬱，也轉介給身心科醫師一同協助。陳小姐左側髖關節和大腿因為曾經手術2次有著長達30公分疤痕，肌肉也有明顯的萎縮，因此建議進行「微創正前開髖關節置換手術」。陳小姐在手術當天下午麻醉藥效一退，就開始練習騎腳踏車運動，陳小姐說，原本以為會很痛，但完全沒有痛的感覺，2隻腳也一樣長了，腳踩在地上的感覺非常不真實，就像是睡了一覺做了一個夢，很擔心萬一夢醒了怎麼辦？當下激動到眼角泛淚。

▲黃贊文部長指出，髖關節發育不良導致的髖關節炎一般好發在40至55歲，女性居多。（圖／大里仁愛醫院提供）

黃贊文醫師指出，髖關節發育不良導致的髖關節炎一般好發在40至55歲，女性居多。若在兒童時期就診斷出來，可進行髖關節截骨矯正手術來促使髖關節得以正常發育；若是在成年後發現有初期的髖關節炎也可以藉由髖關節截骨矯正手術來延緩置換人工關節的時間；但若已進展到末期，治療的方式則是直接安排人工髖關節置換手術。

黃贊文醫師說，對於長期疼痛和關節沾黏、僵硬的病人，肌肉萎縮的情況會比較嚴重，如果採行需要切開臀部肌肉的傳統手術方式，在肌肉縫合後仍然需要6-8週的時間癒合，活動限制多。此外，走路的步態較不穩定。病人需要助行器和拐杖來輔助日常生活，以避免因肌肉無力而跌倒並進一步造成脫臼和骨折。

黃贊文醫師表示，該院的人工關節置換手術都會啟動「怡樂適（ERAS）手術加速康復療程」。手術當中，麻醉科醫師使用術中腦波監測儀精準控制麻醉的深度，避免因麻醉過深引發呼吸抑制、延遲清醒、頭暈和噁心嘔吐等副作用。此外，由於「微創正前開髖關節置換手術」是從肌肉間隙進入關節，對周圍的肌肉幾乎沒有破壞，術後疼痛減輕，恢復快，行走步態也較穩定，通常病人在手術當天下午即可持助行器走路，用固定式腳踏車運動。大部分病人僅需要2-4週的時間使用助行器和拐杖，不需要等待6-8週肌肉癒合的時間，即使是像陳小姐這樣肌肉萎縮嚴重的情況，經過2個月的肌力訓練也可以恢復得很好。

黃贊文醫師指出，若病人本身的骨頭有嚴重的變形、骨頭遺留有手術的鋼釘、鋼板或患有病態肥胖等，則比較不合適進行「微創正前開髖關節置換手術」。但最重要的還是提醒民眾，若有髖關節疼痛的症狀時，應儘早尋求專業醫師診斷及治療。