母9年前病逝！51歲兒因「同1愛好」慘罹食道癌 醫示警：3習慣要小心

中國廣東深圳一名51歲的陳姓老翁最近感到吞嚥受阻、刺痛，診斷發現是食道癌晚期；而陳姓老翁的媽媽在9年前也因為食道癌離世，醫師追問才發現，母子倆都有喝熱茶的習慣。醫師表示，家族有食道癌病史的話屬於高危族群，要注意不要食用過燙食物。

中國廣東深圳一名51歲的陳姓老翁，最近感到吞嚥困難，喉嚨有刺痛感，一開始是吃飯不舒服，最後連喝水都十分困難，在短短1個月內，體重驟降10公斤。就醫檢查後診斷出局部食道癌晚期，醫師追問才發現，陳姓老翁的母親在9年前也因食道癌病逝，從確診到病逝僅時隔1年多。

醫師進一步追問生活習慣，陳姓老翁說他每天都會抽兩包菸、半斤白酒，還跟媽媽一樣很愛喝熱茶。醫師表示，這些看似平常的習慣，都是造成食道癌的高危險因素。不過，經治療老翁的症狀已經明顯好轉。醫師提醒，如果家族有食道癌病史，抽菸飲酒、吃醃漬食品、經常食用過燙食品的人，都是高危險族群，一旦出現吞嚥困難，食道異物感等症狀，建議即時做胃鏡檢查。

事實上，台灣癌症基金會曾發文指出，在食道癌發生初期食物尚能通過，通常沒有明顯的症狀；但晚期因食道腫瘤持續變大造成管腔狹小阻塞，會出現吞嚥困難症狀。臨床上有90%的病人因吞嚥困難、體重減輕而發現食道癌。

台灣癌症基金會建議，最好不要抽菸、喝酒、嚼檳榔，也要注意不要吃太熱的食品。另外，多吃蔬菜、水果、含維他命C食物等，可以降低食道癌發生的機率。吞嚥感覺異常雖然並非食道癌特有的症狀，若超過2、3週仍未消失，就應儘快就醫，以便釐清病因獲得正確治療。



