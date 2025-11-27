每三人就有一人罹新國病 未來心血管疾病死亡風險增3成

脂肪肝成為台灣新國病，根據統計盛行率已高達33.3%，已超越病毒性B、C肝炎。台灣肝臟研究學會會長劉俊人表示，台灣成年族群每三人就有一人，脂肪肝已不再是單純的肝臟問題，而是全身性代謝疾病，是「代謝失衡第一警訊」，國人健康識能亟需提升，積極篩檢防治，不僅是肝硬化、肝癌的溫床，更是心肌梗塞與中風等心血管重症的獨立預測指標。

脂肪肝患者中風、心梗風險增1.5倍

劉俊人指出，脂肪肝與現代人的代謝性慢性病息息相關。在肥胖族群中，高達8成有脂肪肝；糖尿病患者中也有4至6成中鏢。這類代謝異常會產生胰島素抗性，進而影響全身器官。

劉俊人提醒，脂肪肝患者相較一般民眾，中風風險高1.4倍、心肌梗塞風險高1.46倍，並且高達「三成患者死於心血管疾病」。脂肪肝不僅是肝病風險因子，更是心血管疾病的重要預測指標。

「積極控制脂肪肝能使整體心血管事件降低8%，心梗發生率降低12%。」劉俊人表示，國際已將「非酒精性脂肪肝病(NAFLD)」正名為「代謝性脂肪肝病(MASLD)」，突顯其全身性疾病的本質。

從脂肪堆積到肝癌！2成肝癌與脂肪肝有關

劉俊人說，脂肪肝對肝臟的傷害，是一個由淺入深的過程，起初是脂肪過度堆積在肝臟，堆積的脂肪影響肝細胞受損發炎，演變成肝炎，約1至3成會演進至此；長期發炎就會形成過多纖維組織，導致肝臟結節化；最終，肝細胞突變，破壞正常肝組織，形成肝癌。

劉俊人教授指出，根據統計，國內有2成肝癌患者與脂肪肝相關，而肝癌在113年十大癌症死因中位居第二名。然而，台灣仍有半數民眾不知道自己有脂肪肝，篩檢率和健康識能明顯不足。

產官學啟動智慧篩檢計畫 三年將擴展至25家醫院

為突破傳統篩檢瓶頸並落實早篩早治，台灣肝臟研究學會攜手產官學界，啟動全國首創的「代謝脂肪肝與肥胖風險分層及管理智慧篩檢計畫」（TAFR）。

高雄醫學大學代謝性疾病與肥胖研究中心主任莊萬龍教授表示，過去因超音波檢查成本昂貴、判讀不一致，導致高風險族群未能被早期診斷。「智慧篩檢與非侵入性技術是突破瓶頸的關鍵解方。」高醫附設醫院將率先作為示範場域，預計三年內將此智慧篩檢防治網擴展至全台25家醫學中心與區域醫院。

國衛院長司徒惠康表示，此次跨界合作有助於強化慢性病防治，落實疾病預測與個人化治療。計畫將建立「台灣脂肪肝登錄資料庫」，整合風險評估工具、臨床決策支援系統與個人化治療建議，共同守護國人健康。