每人再領2千元！嘉義「這地」加碼紓困金 發放日期曝

嘉義市、嘉義縣在全台普發現金1萬元後，各鄉鎮陸續宣布加碼發放。由於2025年丹娜絲颱風及連日豪雨造成災情，許多民眾生活受到影響，嘉義市以及嘉義縣梅山鄉、新港鄉等地，皆決定加碼發放現金紓困。嘉義縣朴子市也宣布加碼普發每人2000元，並將於3月7日、3月8日正式發放紓困金。

朴子市加碼2000元拍板通過

嘉義縣朴子市去年7月接連遭丹娜絲颱風與0728豪雨侵襲，災後復原壓力沉重。為協助市民度過難關，朴子市公所日前提出紓困金發放方案，並送交市民代表會審議。7日經代表會全體代表一致同意，正式通過「嘉義縣朴子市因應丹娜絲颱風及0728豪雨災後復原紓困金發放自治條例」，確定普發現金2000元。

根據自治條例內容，紓困金發放對象涵蓋多數市民。只要在2025年7月28日（含當日）前設籍於朴子市者，皆符合領取資格。此外，考量部分民眾因災後因素遷徙，凡於2025年7月7日至7月28日期間遷出朴子市者，同樣保有領取權利，確保受災市民權益不被忽略。

新生兒也可領！每人限領一次

除了既有設籍市民外，朴子市此次紓困金方案也納入新生兒。條例中明定，凡於2025年7月28日（含當日）前出生的新生兒，只要在領取期限內完成出生登記或初設戶籍於朴子市，即可領取2000元紓困金，每人限領一次。

朴子市長吳品叡表示，此次紓困方案能順利推動，感謝市民代表會全體代表與公所取得共識。市府已規劃於3月7日及3月8日辦理發放作業，後續將進一步訂定具體領取方式、發放辦法與細節，也會另行對外公告，提醒市民留意最新資訊。

