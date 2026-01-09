每人普發320萬！傳川普政府研議發錢利誘格陵蘭「脫丹入美」

根據《路透社》8日引述多名知情人士消息指出，美國川普政府內部正積極討論一項大膽計畫，擬透過向格陵蘭居民發放「一次性高額補償金」，誘使該島脫離丹麥並加入美國。據悉，白宮官員討論的金額介於每人1萬至10萬美元之間（約32萬至320萬元新台幣），若以格陵蘭約5.7萬人口計算，總支出可能高達近60億美元（約1900億元新台幣）。

美國總統川普。 （資料照／《美聯社》）

美國總統川普長期以來一直聲稱，美國需要以多種理由獲得格陵蘭島，其中包括該島蘊藏先進軍事應用所需的豐富礦產資源。他也表示，西半球整體上需要處於華盛頓的地緣政治影響之下。川普先前於空軍一號上告訴記者，「從國家安全的角度來看，我們需要格陵蘭島，而丹麥無法做到這一點，它具有極其重要的戰略意義」 。

廣告 廣告

《路透社》報導指出，隨著美軍上週末成功突襲逮捕委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolas Maduro），白宮內部興起一股乘勝追擊、達成川普長期地緣政治目標的使命感。消息來源透露，白宮官員與國安助手正認真研擬購買這座具備高度礦產價值與軍事戰略意義的島嶼。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）承認正評估潛在的購買方案，而國務卿盧比歐（Marco Rubio）則預計下週於華盛頓會見丹麥代表，正式討論格陵蘭議題。

川普幕僚的妻子凱蒂不久前發布一張顯示美國國旗覆蓋格陵蘭地圖的圖片，並配上「即將到來」字樣。 （圖／翻攝X「 @KatieMiller 」）

報導分析，美方考慮的方案之一是推動格陵蘭與美國簽署《自由聯合協定》（Compact of Free Association, COFA）。目前美國僅與密克羅尼西亞等太平洋島國簽有此類協定，由美國提供軍事保護與郵政等基本服務，換取美軍在該地自由行動。若此方案成行，格陵蘭必須先從丹麥獨立。雖然多數格陵蘭人渴望獨立，但高度依賴丹麥的經濟支持一直是最大障礙。白宮官員認為，這筆高達10萬美元的個人補償金，可能成為誘使格陵蘭人投票支持獨立或加入美方的關鍵籌碼。

然而，這項帶有強烈交易性質的手段已引發外交風暴。法國、德國、義大利等歐洲七國發表聯合聲明，強調格陵蘭的前途只能由當地居民與丹麥決定，並批評此舉對身為北大西洋公約組織（NATO）盟友的丹麥極度不尊重。格陵蘭首相尼爾森更在臉書痛斥這類併吞幻想。儘管白宮官員透露，若外交途徑受阻不排除動用軍事力量，但專家警告，此類「買島」行徑恐被視為對當地居民的羞辱。

延伸閱讀

電力產能是美3倍！馬斯克大膽預言 陸AI算力將領先世界

規避監管不確定性！輝達對陸企祭嚴格訂購條件 H200須全額預付

黃仁勳才喊H200需求強勁！傳北京要求陸企「暫停下單」