每人1支！野村投信尾牙送iPhone 17 Pro Max 最大獎金額破10萬

【緯來新聞網】到了歲末年終，許多公司會舉辦尾牙，犒賞員工一年來的辛勞，其中抽獎是最期待的環節。有工作人員分享，野村投信（野村證券投資信託公司）近日在尾牙上宣布送出一人一支iPhone 17 Pro Max，讓網友都羨慕不已。

許多公司到了歲末年終之際，都會舉辦尾牙活動。（示意圖／翻攝自pixabay）

原PO在Threads驚呼，目前看到最猛的尾牙禮物，他當天剛好在野村投信的尾牙工作，見證幸福又讓人羨慕的一刻。只見投影螢幕上寫著「員工禮物大揭曉！iPhone 17 Pro Max，感謝您的貢獻」，他解釋這不是抽獎獎項，而是每位員工都能領取到一支手機，抽獎最大獎101000元。



原PO進一步提到，禮物憑工作證領取，雖然不清楚有沒有到職滿多久的限制，但基本上他看到好像人人都有拿到，並透露現場有200多人，場面相當壯觀。

野村投信送員工每人一支iPhone 17 Pro Max。（圖／翻攝自Apple官網）

貼文曝光掀起熱議，至今已有超過63萬次瀏覽，網友紛紛留言：「哇！這個好猛」、「沒想到居然是每個人都可以領一台，那這公司真的是大手筆」、「想說是抽獎，結果是一人一支…羨慕這公司了」、「別人的尾牙都不會讓我失望」、「好想去那上班」、「神仙老闆」。



據了解，野村證券投資信託公司成立於1998年，在台深耕超過25年，2006 年與荷銀投信合併，2014年正式更名，主要股東包括日本野村資產管理及香港Allshores集團旗下公司，業務包含投信基金、ETF、境外基金總代理、全權委託，以及境外產品投資顧問等，資本額約3.45億元，是台灣市場前5大外資投信之一。

