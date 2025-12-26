每份8萬「閱覽費」！中科院工程師拿「前金」賣了2億標案…再拿7%後謝

記者羅欣怡／桃園報導

中科院爆發工程標案洩密弊案。桃園地檢署查出，中科院一名林姓工程師涉嫌與光電廠商勾結，提前外洩尚未公告的工程招標圖說、廠商資格與專案進度等機密資料，涉及金額約2億元，並收取8萬元前金，另約定若廠商順利得標，還可抽取標案金額7％作為「後謝」。由於標案資料外流遭外界掌握，中科院緊急將標案下架，檢方隨即展開偵辦，今（26）日依背信、洩密等罪嫌，將林男等4人起訴，並向法院求處重刑。

桃園地檢署指出，36歲林姓技術師任職於中科院資訊通訊研究所，負責聯安計畫中「院區智慧型監控指管系統網電基礎工程」相關標案業務。林男經某光電公司彭姓總工程師引介，結識另一家光電公司的陳姓負責人及陳姓協理。為爭取該項約2億元工程標案，陳女等人要求林男提供尚未公開的招標資料，並承諾每份資料支付8萬元，或以筆電等財物作為閱覽費。

雙方另約定，若光電公司順利得標，將再支付相當於標案金額7％的後謝金，並把工程下包給林男合作的工班，同時由彭男擔任院區工程總工程師。林男自今年4月起，多次將已去除中科院浮水印的未公開標案資料交付給陳女等人，企圖協助其取得標案。

不過，相關工程資料外流情事曝光後，引起執法機關注意，中科院隨即將該標案下架，光電公司最終未能得標。桃園地檢署肅貪專組檢察官賴穎穎指揮調查局國家安全維護工作站及新北市憲兵隊，於今年9月2日發動搜索與傳喚，將林男帶回偵訊，並向法院聲請羈押獲准。

檢方進一步分析林男手機、筆電等電磁紀錄後，發現陳姓負責人等人亦涉有重嫌，陸續執行搜索與傳喚，釐清整體犯罪計畫。全案近日偵結，檢方依刑法背信未遂罪及非公務員洩漏國防以外秘密罪，將林男等人起訴移審，並請求法院判處林男1年至2年6月不等徒刑。

桃園地檢署強調，中科院是我國國防自主與軍事科技研發的重要核心，其相關工程與研發成果攸關國家安全與全民利益，未來將持續與各執法機關密切合作，嚴防不法人士竊取關鍵技術或危害國家安全，守護國人賴以生存的自由民主社會。

