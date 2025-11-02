每位黨代表找100位人入黨很難？黃敬平爆：今天早上就被7人問

國民黨昨（1）日舉行第22屆第1次全代會，國民黨前主席朱立倫交棒給新任主席鄭麗文，引起外界關注，期間她希望每位黨代表「可以去找到100位老朋友重新入黨」。對此，國民黨桃園市議員黃敬平透露，近期不只有800多人申請入黨和恢復黨籍，自己跑行程時，還遇到7人詢問入黨資訊。

國民黨昨天上午召開全代會，鄭麗文正式上任，她在致詞時表示，自己在參選黨主席時說過，要讓國民黨從「羊群」變成「獅群」，民進黨多年來讓台灣四分五裂，台灣不能再向下沉淪。鄭麗文也交付黨代表「重要任務」，希望所有黨代表在自己未來的任期當中，每人都可以去找到100位老朋友重新入黨，或新朋友加入國民黨，「我覺得這比『分擔金』更有意義」。

黃敬平今天在政論節目《中天辣晚報》表示，在國民黨主席選舉結束後的10月19日至27日，總計有869人申請入黨和恢復黨籍，且據說人數還在增加當中，此外，今天早上跑行程時，還遇到7個人向自己詢問入黨資訊。因此他直言，自己實在不知道，「很多人要退出國民黨」說法中，所提到的「很多人」到底有多少人？是個位數、雙位數，亦或是百位數？

黃敬平指出，很多人或許會認為，「找到100位老朋友重新入黨」或許很難、恐怕沒那麼容易，但自己相信，在鄭麗文擔任黨主席的這4年任內，黨員人數應該會比過去增加不少。

