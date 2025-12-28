每個人都長一樣…履歷用AI生成 日本企業宣布：廢除書面審「一律面試」

日本部分企業宣布，未來不再看履歷，一律透過面試評估人才。圖為日本上班族穿過東京商業區的十字路口。美聯社資料照



據日本媒體今天（12/28）報導，現在是人人都用生成式人工智慧（AI）的時代，求職者們的履歷也越長越像，包括樂敦製藥、中西製作所等日本企業，都決定廢除履歷的書面審查環節，一律透過面試，瞭解求職者是否適合自家公司。

據《朝日新聞》報導，隨著生成式人工智慧（AI）日益普及，許多日本的求職者，在撰寫履歷時使用AI，導致每個人的履歷「越長越像」，公司在進行書面審查時，也難以從履歷判斷，誰更適合這項職務。

為了因應這個情況，日本樂敦製藥已經宣布，從2027年4月開始入社的新鮮人，全面廢除履歷的書面審查，所有應徵者均須接受面試，以決定是否錄取。

廣告 廣告

樂敦製藥說明：「本公司並非否定AI的使用，但在AI廣泛運用後，履歷越來越缺乏求職者的鮮明個性，決定透過面對面的對談，來進行評估」、「從審查階段就面對面溝通，也能加深求職者對公司的了解。」

統計數據顯示，日本將近7成的學生，曾在求職過程中使用AI，其中最大佔比是「修改履歷」（69%），其次為「製作履歷」（41%）。

大阪府一名大三生受訪表示：「如果不是特別想去的公司，就會請AI幫忙撰寫應徵動機」、「我也有朋友把履歷，全都交給AI來寫。」

廚房設備製造商「中西製作所」早在去年10月，就將書面審查廢除，改為先填寫「職業適性測驗」，再進行面試，變革結果值得注意，該公司往年僅約200人應徵，廢除書面審查後，竟增加至約350人。

分析認為，企業廢除書面審查的程序，降低了求職門檻，有助於缺工嚴重的日本業界。

中西製作所相關人士說明，採取一律面試的做法，確實增加招募成本，「但求職者是在充分理解公司後，才進來工作。」

報導指出，不少日本企業都改變做法，像是日本通訊與IT企業軟銀（SoftBank），自今年1月起，取消提交履歷的環節，橫濱銀行也將提交履歷，改為提交「1分鐘影片」，希望透過影片的形式，呈現出人才的獨特性。

更多太報報導

快訊／性感偶像女星碧姬芭杜去世 享壽91歲

「投票是出於恐懼」緬甸大選民眾投不投都無奈 紐時：結局已定

想在首爾平凡生活？先備2千萬購房！ 非江南區「年漲20%」無殼蝸牛崩潰…