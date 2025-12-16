每個假期都值得盛裝打扮，走入大亨小傳的高奢度假豪邸

編輯 賴怡年丨圖片提供 築夢室內設計

小編帶你看好宅

用點線面對稱腦中理想的世界與現實，用溫潤沁涼的大理石接住為家庭而奔波的雙腳，用熠熠生輝的燈光拖曳出重要的她嘴角的一抹微笑。



以沉穩優雅的黑色大理石與白色大理石交織鋪設，為全屋定調，踏入屋內就能感受到明顯的風格氛圍。考慮到屋主喜愛宴客，設計師選用金色壁紙搭佐黑調石材，與黑白大理石相互映照，展現屋主沉穩高雅的氣度。順著黑色大理石鋪排而成的廊道深入，一旁的書房以絳紅旋轉門與廊道分開，屋主可視情況劃分空間，將空間使用坪效最大化。



捨棄電視牆，改以設置主題牆展示屋主平時的愛好收藏；對向沙發區更是選擇深棕調圓弧形沙發，讓好友難得相聚談天的時刻不被科技打擾，彼此的連結更加緊密。餐廳區域以弧形格柵襯托穹型弧頂，深淺色的完美揉合搭配成為屋內一方獨特的端景，同心圓的設計也象徵了家庭團圓的深刻意義。



小編的最愛

設計師為作為待客重點區域的空中花園預留寬廣的空間，分別劃分舞台區、烤肉區及吧檯區，讓賓客們享受到賓至如歸的感受

築夢室內設計／羅芳銘

地址：台北市內湖區民權東路6段146號10樓

電話：02-87918009

Email：sugest0415@yahoo.com.tw

