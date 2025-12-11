每個女生都該懂得「養磁場」！最有效「旺自己」的 3 個方式一定要學會！

（圖／品牌提供）

最近很多女生都發現：狀態不順、心容易亂、事情卡住，其實不是運不好？而是自己的能量被耗得太散！讓磁場回到正軌的方法很多，但今年討論度最高的，是從「空間、氣色、體力」三個面向下手，最直接也最有感，以下三個方式便是最多人成功調回好狀態的關鍵。

Maelli：用三款能量水晶，把磁場調回順流

Maelli之所以會在這個時候爆紅，就是因為它把香氣、晶礦和小儀式組成三款非常明確的能量方向：好人緣、旺財、避小人！是最貼近女生生活、也最容易感受到磁場開始變順的三種需求。

法式美學品牌Maelli推出3款各有祝福訊息的高質感水晶香氛禮盒，僅在選物平台citiesocial獨家銷售。（圖／品牌提供）

粉水晶×橙鹽石：先把人緣磁場打開

粉水晶是這組的主角，主攻柔和、讓人願意靠近的磁場；橙鹽石與其他協同水晶則為能量增加暖度，讓整體氛圍更輕鬆、不尷尬。搭配的是偏柔和的木質花果調香氣，能把「好相處」的氛圍放大。希望在新環境、職場合作、感情或人際相處中讓自己更順眼、更好互動的人就選它。

戀慕三女神之環人見人愛水晶香氛禮盒組／3,580元（圖／品牌提供）

黃水晶 × 虎眼石：調旺財運磁場

黃水晶負責「把整體運勢的亮度打開」，虎眼石提升判斷力與行動力，是最典型的旺財組合；盒中的協同水晶會補強穩定度，讓財運不是一下衝高，而是持續「往正流方向移動」。搭配的香氣是偏明亮溫暖的木質調，會讓空間有「準備往前走」的能量。推薦給想升遷、想開啟新計畫、或在財務與工作上希望更順流的人。

豐盛女神的祝福財富顯化水晶香氛禮盒組／3,580元（圖／品牌提供）

黑碧璽×茶晶：避小人，把負能量擋掉

黑碧璽本身就是能量系裡最強的「防負面主水晶」，茶晶讓思緒回到乾淨、穩定的狀態；協同水晶群則負責把雜訊降到最低。搭配的是沉穩木質調香氣，頻率剛好能「關掉」外界干擾。最適合放在工作桌、辦公區，幫你打造乾淨、穩定的能量守護圈。

黑帝斯之息防小人水晶香氛禮盒駔／3,580元（圖／品牌提供）

嬌蘭：乾淨亮光底妝，讓整體氣場往上抬

嬌蘭的24K純金光透精華氣墊粉餅走的是「薄但很有存在感」的路線，上臉像皮膚自己發光！融合了24K純金雙面粒子、白牡丹萃取、黑蜂蜂蜜的精華成分，不只讓粉體更細緻，拍開後也非常服貼，不會看到粉痕或厚度，是那種靠近看也會被稱讚皮膚好的一款。

嬌蘭24K純金光透精華氣墊粉餅／3,150元（圖／品牌提供）

更重要的是它的續航力：亮感不會下午就掉、補妝也不會變厚！專為亞洲膚色訂製的4款色調自然乾淨，粉撲也能精準補位。對每天都要保持好狀態、不想讓疲態跑出來的人來說，這款非常穩。

4款色號中還分為冷色調及中性色調，讓不同膚色的女生都能找到最適合自己的顏色。（圖／品牌提供）

三得利：從能量根源啟動，身體才能回到「有電」狀態

小心「累得太久」也會讓磁場亂掉！三得利新品「元沛SAB芝麻明E」膠囊的組成就是要幫你處理這種深層疲態：芝麻素調節能量節奏、蝦紅素強化抗氧化力、B1 把累積疲勞代謝掉。吃過的人都說整體感受是下午不會斷電、精神回得比較快，隔天醒來也比較像有「好好睡飽」！當身體不再漏能量，人的磁場自然就穩了。

三得利元沛SAB芝麻明E膠囊60粒(15日份)／1,190元、120粒(30日份)／2,100元（圖／品牌提供）





