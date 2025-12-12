每個月飛日本想定居！網紅曝「4大不適應」：更想待在台灣

網紅坦言日本是旅遊勝地，但無法長住。（示意圖／Photo AC）

日本向來是台灣人旅遊與移居的熱門首選，但實際生活是否如旅遊時般理想，卻因人而異。網紅「G老闆編哥」近日在社群平台分享自身經驗，他表示，過去近兩年幾乎每個月都飛往東京，原本有意長住，實際嘗試後卻發現與預期不同，讓他感嘆「最適合待的地方，其實就是台灣」。

他分析自己難以適應日本生活的四大原因，首先是飲食習慣差異。雖然日本餐點在旅遊時令人滿足，但長住後他認為多數餐點偏鹹，醃製食品比例高，且飲食變化相對單一，難以取代台灣的多元與熟悉口味。他表示，每次在當地待滿一週左右，胃口便開始強烈想念台灣的鹹酥雞、滷肉飯與牛肉麵等庶民美食。

第二個困擾是花粉季的過敏問題。他指出，只要花粉濃度增加，鼻子就會出現悶塞或過敏反應，長住下來需長時間戴口罩，對生活造成不少影響。

第三則是冬季氣候差異。他指出，日本冬天為「乾冷」，與台灣的濕冷不同，常出現皮膚乾癢、喉嚨乾澀等症狀。他甚至為此準備抓癢工具，顯示乾燥程度影響日常生活甚鉅。

最後則是文化上的不適應。他提到，日本社會重視禮節與流程，即便只是購物，從招呼到道別皆極為繁瑣，讓他感到過度拘謹、缺乏自然感。他坦言：「旅遊版的日本是天堂，但生活版的日本是另一回事。」

「G老闆編哥」強調，這些文化差異無關對錯，而是「合不合」的問題。經過長期親身體驗，他認為無論是中國、美國或日本，最終發現自己最適合的生活環境，其實還是台灣。

