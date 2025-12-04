每個美國人每年丟棄約73公斤食物！報告指出忙碌生活讓冰箱變垃圾桶
撰文＝編輯部
在美國，約31％的食物供應最終被浪費。根據世界資源研究所（World Resources Institute, WRI）最新報告指出，平均每位美國人每年丟棄約73公斤食物，相當於一個四口之家每年浪費約3,000美元。雖然前拜登政府已於2024年推出全國性減廢政策，並訂下在2030年前將食物浪費減半的目標，但家庭端浪費仍佔整體浪費約35％，是減廢行動中最具挑戰的環節之一。
導致大量食物被浪費的原因，並非缺乏環保意識，而是現代生活過於忙碌，讓「管理食物」變成一種奢侈。
忙碌生活成浪費元凶 行為改變必須「更容易」
WRI透過2項全國性調查與模擬超市行為實驗，並以「動機—機會—能力（Motivation–Opportunity–Ability）」架構解析美國家庭浪費的根本原因。結果發現，雖然多數美國人了解食物浪費對環境與金錢的危害，但真正影響行為的並不是意識，而是缺乏時間與技能去妥善管理食物。
報告指出，美國家庭浪費食物的四大主因包括：
1、忘記或沒注意到食物的存在
2、不知道剩食或即將過期食物該如何處理
3、煮太多吃不完
4、太忙而無法管理食物
這些看似瑣碎的行為，構成了浪費的核心。相比之下，英國、澳洲與荷蘭等國家更常因食物放太久或份量過多而丟棄；美國人則更傾向因「忙碌」而忽略冰箱裡的食材，或在疲憊的工作日後選擇外食，讓家中食物逐漸變成垃圾。
不只是美國社會，人們經常容易因為忙碌而忘記管理冰箱裡食物。（圖片來源：世界資源研究所）
不靠罪惡感 讓減廢融入生活
報告指出，僅靠宣導或罪惡感並不足以改變行為，必須設計能融入忙碌生活的具體解方。例如：
1、在冰箱中貼上「先吃我」貼紙
2、使用食物追蹤App
3、運用能延長食材保存期的智慧包裝
這些設計能協助家庭更有效地管理食材，減少因遺忘與疏忽造成的浪費。WRI強調，要讓人們採取行動，減廢行為必須變得更方便、更不費力。
減少浪費的購物心理學 「多買」並不等於划算
為了測試行為介入效果，WRI在虛擬超市中設計3項實驗：
1、將單件與多件包裝設定相同單位價格，削弱「多買更划算」的心理誘因。
2、在新鮮與冷凍食品上添加提示訊息，鼓勵選擇保存期更長的替代品。
3、提供自動生成的「預填購物籃」，根據過去購物紀錄與餐單調整採買量。
結果顯示，雖然虛擬情境下的購買變化有限，但消費者對浪費議題的態度明顯改善，顯示若能在真實零售環境中推行，可能有效減少浪費。
四項行為策略 讓永續成為生活習慣
根據WRI報告，打造「不浪費」食物系統可從以下四個方向著手：
1、讓食物看得見：零售商與家庭可使用標籤、App或冰箱感測器追蹤食材狀況。
2、讓剩食更有價值：透過創意食譜與冷凍保存教學，降低人們對剩食的抗拒。
3、讓忙碌的人更容易計畫：導入餐盒、個人化餐單與智慧購物籃，協助民眾在採買前減量。
4、讓企業與政策一起行動：製造端可延長保鮮期限、政府則推動日期標示標準化，減少誤丟食物。
系統性解方才是關鍵
WRI全球食品、土地與水資源總監Crystal Davis強調：「不能把責任全推給家庭。食物浪費是系統性問題，需要系統性解決方案。若能讓減少浪費的行為變得『不費力』，才能真正在日常生活中持續實踐。」
美國社會的挑戰不僅在於教育民眾節約食物，更在於如何設計出讓忙碌現代人能「自然減廢」的環境與制度。當節省食物變成一種更聰明、更便利的選擇，而非額外負擔，食物浪費或許才能真正從日常中消失。
審稿編輯：林玉婷
延伸閱讀
美國食物浪費約20%來自食品標籤造成民眾混淆！FDA擬修改食品「保存期限標籤」標示
全球每天浪費10億份餐點、6成來自家庭！日本、韓國、杜拜教你怎麼少丟一餐
少肉多菜真的能救地球？最新研究：每年可救1500萬人、碳排減半！
參考資料：Green Queen, Americans Aren’t Unaware of Food Waste – They’re Just Too Busy
其他人也在看
高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」
日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本中廣新聞網 ・ 20 小時前 ・ 875
賴清德被打臉！高市早苗改口「台灣是中國一部份」網酸：日料白吃了
日本首相高市早苗日前因「台灣有事論」，引發中日關係緊張，她今（3）日在參議院全體會議上強調，日本政府自1972年《日中共同聲明》以來，「理解並尊重」中國大陸方面主張「台灣是中國領土不可分割的一部分」，此一立場「完全沒有改變」。消息一出，引發粉專酸爆總統賴清德被打臉：「日料白吃了」。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 415
打完就退休！道奇和36歲「驚天追平轟」老將完成續約
體育中心／林志諺報導根據大聯盟官網，道奇和36歲內野工具人老將羅哈斯（Miguel Rojas）以1年550萬美元（約1.7億新台幣）完成續約。FTV Sports ・ 1 小時前 ・ 2
新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清
社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市府地下停車場，竟然變成公務員的約會甚至發生性關係免費摩鐵嗎！？市府某局處的兩名已婚的男公務員及女約僱人員，爆出長達10年不倫戀，而且5、6年都躲在地下停車場轎車內偷約會，甚至多次發生關係！直到去年兩人關係生變，女方一怒之下對男方提告性侵，整起事件才曝光。平日下午，新北市府專用的地下停車場，公務車進進出出，員警忙著指揮，作為新北市的門面，維安當然是滴水不漏，但現在爆出市府的兩名公務員，把地下停車場當成摩鐵，天天約會。民視記者馬聖傑：「這兩名已婚的公務員，從2014年開始發展出不倫戀，兩人多次利用午休時間，在地下停車場共進午餐順便約會，沒想到最後兩人感情生變，女方指控男方性侵整起事件才曝光。」新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）即便是午休，也是上班時間，公共空間這麼做，眾目睽睽下，難道都不怕被發現嗎？據了解，這兩人過去任職同單位，逐漸熟識，5、6年前，男方開始以談公事為由，邀女方前往地下停車場，到他的轎車內共進午餐，並開始交往，多次在地下停車場發生關係！兩人分手後，女方認為被對方性侵告上法院！檢方調查後大翻盤，發現雙方頻繁在車上發生關係至少超過5年，兩人幾乎每個上班日的中午，都會到市府停車場車上見面，認定男方並沒有違反女方意願，以犯罪嫌疑不足作出不起訴處分。新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）民眾：「違背善良習俗那確實是有點誇張，不顧及公共（空間）的底線。」民眾：「蠻誇張的如果是他們上班時間，這樣子不太好。」負責停車場管理的秘書處說，平常巡檢只針對車輛是否按規定停放，兩人行為屬於私領域部分，秘書處並不知情，未來對於停車場將會加強巡檢。市府停車場淪為公務員約會場所，話題勁爆，也真的讓民眾大開眼界。原文出處：新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清 更多民視新聞報導逾40萬元債務喬不攏 汽車美容店大亂鬥警逮7人爸爸走了沒錢葬 75歲男險被女網友騙1萬元台中惡煞持槍闖泳池朝6歲童扣扳機 辯「無法控制身體」下場曝民視影音 ・ 15 小時前 ・ 73
林志玲慶51歲看到蛋糕秒落淚！生日願望公開
「台灣第一名模」林志玲2019年與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚後，育有一個寶貝兒子，近年多將時間投入家庭及育兒，不時也會在社群分享與兒子的互動。11月29日迎來51歲生日的她，日前公開工作時慶生的花絮，竟然一看到蛋糕就忍不住落淚。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 3
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 406
曾與Kobe和歐尼爾聯手 湖人前中鋒坎貝爾逝世
（中央社洛杉磯3日綜合外電報導）體育頻道ESPN今天報導，美國職籃NBA洛杉磯湖人前中鋒坎貝爾（Elden Campbell）昨天逝世，享年57歲。坎貝爾曾於上世紀90年代為湖人效力，期間與歐尼爾和布萊恩等前湖人球星並肩作戰。中央社 ・ 8 小時前 ・ 13
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號
今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 1
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 3
太閃！陳意涵爆料許瑋甯「整晚視訊邱澤」 小倆口超甜互動曝光
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集，星光熠熠，幾乎半個演藝圈都到場為這對新人送祝福。其中，小倆口的結婚誓詞讓賓客與網友感動不已，女星陳意涵甚至在台下激動落淚。近日她登上陶晶瑩廣播節目《陶色新聞》，提起當天的婚禮，不禁直呼：「就像在看一齣戲」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3
女兒妮妮疑遭霸凌！「那對夫妻」Kim出手不忍了：會陪她一起面對
人氣網紅夫妻檔「那對夫妻」Nico與Kim以幽默、真實不做作的家庭日常深受粉絲喜愛，經常在社群分享與一雙子女的甜蜜互動，累積大批忠實觀眾。3日Kim在臉書貼出與11歲女兒妮妮的溫馨合照，看似日常紀錄，文中卻吐露近期家中面臨的「學校問題」，讓不少家長粉絲深感共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 10
蘇貞昌站台邱議瑩不得了！吳子嘉驚：民進黨要分裂了
民進黨高雄市長初選戰況白熱化，立委邱議瑩舉辦首場大型造勢活動，現場湧入5萬名支持者。前總統陳水扁力薦邱議瑩為最強母雞，前行政院長蘇貞昌更親自現身站台。對此，資深媒體人吳子嘉在網路節目中直言，蘇貞昌出面站台的舉動，象徵民進黨內部分裂的開端。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 40
保溫耳罩準備好！越晚越冷「急凍14度」 雨彈連炸3天
中央氣象署今（3）日上午發布陸上強風特報，受東北風偏強影響，提醒今日上午至明（4）日晚上16縣市局部地區，有平均風力達6級以上或陣風8級以上的機率，民眾外出需特別注意。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 4
小蔥小草辛苦抖內 黃國昌卻住進億元豪宅？吳靜怡嗆：裝成蘇乞兒
據《鏡報》報導，民眾黨主席黃國昌一家在一年多前搬離新北汐止老家，入住台北市仁愛路四段的億元豪宅，該豪宅近70坪、管理費逾1.3萬元，多為金字塔頂端人士居住。時事評論員吳靜怡狠酸，民眾黨的最大破綻是偽裝成蘇乞兒，不斷跟小草、小蔥乞討。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 117
今晨最低溫下探12.6度！首波大陸冷氣團「這天」報到
生活中心／楊佩怡報導今（4）日受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨；氣溫方面，今（4日）晨是此波東北季風之冷空氣影響最顯著的時間點。對此，氣象粉專指出下一波東北季風增強時間為「這1天」，不僅連冷3天，強度還很有可能逼近大陸冷氣團。民視 ・ 2 小時前 ・ 2
中國因無人演唱會顏面掃地？濱崎步咖啡廳照片被清空 陸網也嘆：沒救了
天后濱崎步（Ayu）原訂於11月29日舉行的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，被認為是最有力的反擊。不過，卻傳出上海濱崎步主題咖啡館中的所有照片被「動態清零」，再次引發痛批。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 27
川普簽署《台灣保證實施法案》！國台辦崩潰嗆：強烈不滿、堅決反對
美國總統川普於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），法案要求國務院定期檢視及更新和台灣的交往準則。對此，國台辦今（3）日又崩潰開嗆，粗暴干涉中國內政，表示強烈不滿和堅決反對。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 188
震撼彈！全球DRAM三哥退出「消費記憶體市場」 背後原因曝光
全球第三大記憶體（DRAM）廠美國美光科技於周三（3日）拋出震撼彈，正式宣布退出消費型記憶體市場，未來營運將全面轉向高性能人工智慧（AI）晶片與資料中心需求。中時財經即時 ・ 47 分鐘前 ・ 1
放「5種屁」代表身體在求救！重症醫示警出現一症狀：快掛急診
包括人類在內，只要是哺乳類動物都會放屁，一天放屁10幾次，或者帶有些許臭味都是正常現象，但重症醫提醒，若放屁出現5種狀況，那就代表健康出現問題，可能需要尋求醫師幫助。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 37
高市「台灣有事論」改口？醫翻《日中聯合聲明》原文打臉
日本首相高市早苗在國會的「台灣有事論」，引發中日關係緊張，她昨（3）日質詢時改口對「台灣是中國領土不可分割的一部分」表示理解與尊重，在《日中聯合聲明》的立場沒有改變，讓外界好奇是否改變態度？對此，精神科醫師沈政男找出條約的日本原文，分析真正含意。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 8