每個美國人每年丟棄約73公斤食物！報告指出忙碌生活讓冰箱變垃圾桶

撰文＝編輯部

在美國，約31％的食物供應最終被浪費。根據世界資源研究所（World Resources Institute, WRI）最新報告指出，平均每位美國人每年丟棄約73公斤食物，相當於一個四口之家每年浪費約3,000美元。雖然前拜登政府已於2024年推出全國性減廢政策，並訂下在2030年前將食物浪費減半的目標，但家庭端浪費仍佔整體浪費約35％，是減廢行動中最具挑戰的環節之一。

導致大量食物被浪費的原因，並非缺乏環保意識，而是現代生活過於忙碌，讓「管理食物」變成一種奢侈。

忙碌生活成浪費元凶 行為改變必須「更容易」

WRI透過2項全國性調查與模擬超市行為實驗，並以「動機—機會—能力（Motivation–Opportunity–Ability）」架構解析美國家庭浪費的根本原因。結果發現，雖然多數美國人了解食物浪費對環境與金錢的危害，但真正影響行為的並不是意識，而是缺乏時間與技能去妥善管理食物。

廣告 廣告

報告指出，美國家庭浪費食物的四大主因包括：

1、忘記或沒注意到食物的存在

2、不知道剩食或即將過期食物該如何處理

3、煮太多吃不完

4、太忙而無法管理食物

這些看似瑣碎的行為，構成了浪費的核心。相比之下，英國、澳洲與荷蘭等國家更常因食物放太久或份量過多而丟棄；美國人則更傾向因「忙碌」而忽略冰箱裡的食材，或在疲憊的工作日後選擇外食，讓家中食物逐漸變成垃圾。

不只是美國社會，人們經常容易因為忙碌而忘記管理冰箱裡食物。（圖片來源：世界資源研究所）

不靠罪惡感 讓減廢融入生活

報告指出，僅靠宣導或罪惡感並不足以改變行為，必須設計能融入忙碌生活的具體解方。例如：

1、在冰箱中貼上「先吃我」貼紙

2、使用食物追蹤App

3、運用能延長食材保存期的智慧包裝

這些設計能協助家庭更有效地管理食材，減少因遺忘與疏忽造成的浪費。WRI強調，要讓人們採取行動，減廢行為必須變得更方便、更不費力。

減少浪費的購物心理學 「多買」並不等於划算

為了測試行為介入效果，WRI在虛擬超市中設計3項實驗：

1、將單件與多件包裝設定相同單位價格，削弱「多買更划算」的心理誘因。

2、在新鮮與冷凍食品上添加提示訊息，鼓勵選擇保存期更長的替代品。

3、提供自動生成的「預填購物籃」，根據過去購物紀錄與餐單調整採買量。

結果顯示，雖然虛擬情境下的購買變化有限，但消費者對浪費議題的態度明顯改善，顯示若能在真實零售環境中推行，可能有效減少浪費。

四項行為策略 讓永續成為生活習慣

根據WRI報告，打造「不浪費」食物系統可從以下四個方向著手：

1、讓食物看得見：零售商與家庭可使用標籤、App或冰箱感測器追蹤食材狀況。

2、讓剩食更有價值：透過創意食譜與冷凍保存教學，降低人們對剩食的抗拒。

3、讓忙碌的人更容易計畫：導入餐盒、個人化餐單與智慧購物籃，協助民眾在採買前減量。

4、讓企業與政策一起行動：製造端可延長保鮮期限、政府則推動日期標示標準化，減少誤丟食物。

系統性解方才是關鍵

WRI全球食品、土地與水資源總監Crystal Davis強調：「不能把責任全推給家庭。食物浪費是系統性問題，需要系統性解決方案。若能讓減少浪費的行為變得『不費力』，才能真正在日常生活中持續實踐。」

美國社會的挑戰不僅在於教育民眾節約食物，更在於如何設計出讓忙碌現代人能「自然減廢」的環境與制度。當節省食物變成一種更聰明、更便利的選擇，而非額外負擔，食物浪費或許才能真正從日常中消失。

審稿編輯：林玉婷

延伸閱讀

美國食物浪費約20%來自食品標籤造成民眾混淆！FDA擬修改食品「保存期限標籤」標示

全球每天浪費10億份餐點、6成來自家庭！日本、韓國、杜拜教你怎麼少丟一餐

少肉多菜真的能救地球？最新研究：每年可救1500萬人、碳排減半！

參考資料：Green Queen, Americans Aren’t Unaware of Food Waste – They’re Just Too Busy