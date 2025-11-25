每兩天就會在電視看到金正恩女兒一次！ 金主愛登場三年就上電視600天

2025年6月12日，北韓領導人金正恩帶著女兒金朱愛（左方白衣女），出席搶修後的「崔賢級」驅逐艦重新下水儀式。路透社



韓聯社週二（25日）引述《日本經濟新聞》的分析報導說，金正恩的女兒金主愛自從三年前開始公開現身，北韓的朝鮮中央電視台超過600天的報導都有出現金主愛。如此密集頻繁的出鏡，更加強了金主愛可能是金正恩接班人的猜測。

《日經》使用北韓政情觀測網站KCNAWatch.org的存檔資料，使用人工智慧（AI）對1萬4115小時的朝鮮中央電視台影像進行人臉辨識，結果顯示自2022年11月以來，金主愛出現在北韓央視的天數，超過600天。以這三年約1100天來算，金主愛平均每日出現次數約是0.54，也就是兩天就會看到一次金主愛。

而在今年，金主愛上鏡頭的頻率尤其密集，每個月在北韓央視現身的天數都超過24天。這樣頻繁的現身，使她儘管總上鏡時數不能跟爸爸金正恩相比，但是上鏡天數已經非常接近。

而在文字媒體方面，《日經》以「子女」做關鍵字檢視北韓官媒《勞動新聞》的6500多頁報導，金主愛的「初登場」是在2022年11月19日，當時她與金正恩一同巡視北韓最新洲際彈道飛彈。而且分析顯示，《勞動新聞》有金主愛出場的當天報紙，金主愛通常就是出現在頭版。

專研北韓問題的日本大學教授川口智彥表示，這樣的媒體曝光是「暗示她是接班人」，這種方法「正在將女兒的形象深植在（北韓）國民心中」。

北韓官媒通常不會在報導中把金主愛的名字寫出來或叫出來，而是稱為「心愛的子女」等暱稱。但她極為突出的亮相狀況，已使她被視為實質取代生母李雪主，是北韓的「第一夫人」。南韓情報單位也推測她應是接班人，雖然已三代世襲的金氏王朝能否允許「女主」出現尚有爭議。

官方也沒有透露金主愛的年紀，而根據叛逃的北韓外交官所述，金主愛可能是在2013年3月左右出生，則她現年為12歲、快要邁進13歲的年紀。

