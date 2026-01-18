每公里60億賭注 專家憂拖垮財政

為解決台北到宜蘭交通壅塞問題，交通部鐵道局規畫「北宜直線鐵路」及「高鐵延伸宜蘭」2個方案。（本報資料照片）

當政府宣布用28分鐘縮短台北宜蘭距離時，沒說出口的是一場代價高昂的財政壓力測試。高鐵延伸宜蘭計畫經費從955億元飆升至逾4000億元，這條平均每公里造價超過60億元軌道，究竟是解決交通困局的仙丹，還是拖垮國家財政的糖衣毒藥？多位交通經濟專家警告，這個「錢坑」恐怕拖垮中央與地方政府的財政。

前交通部長賀陳旦指出，鐵道局樂觀的規畫，高鐵宜蘭線每小時可開行5班次，比目前台北到桃園的高鐵班次密度高，但桃園有國際機場航空及通勤旅次，高鐵宜蘭線可能有這麼多的旅運需求嗎？鐵道局一再美化高鐵的運輸功能，只為了打敗台鐵而已！

廣告 廣告

「台積電根本不可能去宜蘭高鐵車站特定區！」環保律師詹順貴表示，雖然鐵道局在高鐵宜蘭站畫設451公頃特定區用地（其中徵收私有農地420多公頃及公有農地20多公頃），但區段徵收後，45％用地必須還給土地持有者，另需興建聯外道路、停車場等公有設施，若要引進人口或產業開發，還需要畫設銀行、電信業者進駐用地，剩下可標售的用地僅占30％，宜蘭135公頃的土地可以賣到4000億嗎？

高鐵宜蘭線經過雪山山脈，當年北宜高速公路興建出現大量湧水、坍塌而蓋了15年。前交通部高層指出，山區隧道工程超支是常態，不是例外，高鐵宜蘭線超過八成為隧道工程，且位於複雜破碎帶地質，國際經驗普遍存在20％-50％的追加成本風險；隧道越長，施工風險呈非線性上升，且維修成本將伴隨整個營運年限，利率與通膨更是長期建設最怕的兩件事，台灣高鐵當年就曾進行第二次融資。

如果動工後發現地質風險導致預算翻倍，政府要繼續追加預算嗎？如果營運後發現運量僅有預測的三分之一，每年撥款百億補貼嗎？一旦高鐵站體完工，周邊聯外道路的開闢、排水系統的升級，以及為因應人潮而增加的警政、環衛預算，都將成為宜蘭縣府每年的例行重擔。若特區開發收益不如預期，縣府恐陷入「建設愈多，負債愈重」的惡性循環。