每分鐘發1條貼文！社群狂魔川普熬夜罵敵手、誇自己 早上變瞌睡喬2.0

編譯張渝萍／綜合報導

上班打瞌睡，回家精神旺盛。這不是在說上班族或學生，而是美國總統川普！擅長用社群治國的川普，以「社群愛好者」來形容可能不足描述他的瘋狂，因為他被發現在本月1日晚上，短短4小時內，就連續發了約160則貼文，旋風般的發文，有些甚至不到1分鐘就一則，超越他自己的紀錄。

報導也指出，他發文時間大多落在晚上至深夜，這可能也導致他白天參加會議時精神不佳，甚至打瞌睡，與他口中的「瞌睡喬」、前總統拜登一樣，辦公精神不濟。

2日內閣會議上川普打瞌睡，國務卿盧比歐似乎以不解的眼神看著他。（圖／翻攝自X平台 @DNyeko）

4小時發158則貼文

《衛報》、美媒Axios 2日報導指，79歲的川普的工作熱情在社群上一覽無遺，毫無疲態，光是在當地時間1日晚上9時至12時之間，川普就在自家社群網站Truth Social發了158則貼文，大量文字與圖片，速度之快甚至某段時間不到一分鐘就一則。

類別一：攻擊政治敵手

其中多則訊息點名熟悉的政治敵手，例如民主黨籍亞利桑那州聯邦參議員凱利（Mark Kelly），以及另外五名國會民主黨人。他們上周提醒軍人可以拒絕服從其上級的非法命令，讓川普相當不滿。

川普也針對其他人物發動攻擊，包括加州州長紐森（Gavin Newsom）、明尼蘇達州州長沃茲（Tim Walz）和該州民主黨籍眾議員歐瑪（Ilhan Omar）。而前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、前總統歐巴馬與拜登、前聯邦調查局局長柯米（James Comey）與前司法部長霍德（Eric Holder）也經常被提及。

類別二：自吹自擂

除了攻擊政治對手，另外一種發文就是「老王賣瓜」類。像是他發的其中一段影片是佛州共和黨籍聯邦眾議員唐納茲（Byron Donalds）盛讚川普議程，並附上稱川普為「有史以來最偉大的總統」的盛讚。

另一則貼文則應景地宣稱「聖誕節正式變得再次美好了」，並附上一張他與演員麥考利（Macaulay Culkin）在電影《小鬼當家2：迷失紐約》其中一幕的劇照。

類別三：陰謀論

川普狂發的貼文還包括「匪夷所思的陰謀論」。像是他發文稱，億萬富豪馬斯克（Elon Musk），曾「拯救」2024年大選，讓選舉結果免於被竄改。川普稱馬斯克追查到在塞爾維亞的電腦設備的IP位址，並讓這些機器失效，成功阻止這些設備竄改選票。

另一則貼文聲稱，前民主黨籍眾議員、現任川普政府國家情報總監的加巴德（Tulsi Gabbard）已經掌握文件，可「揭露」歐巴馬在川普第一任期內主導「通俄門陰謀」的證據。

川普還轉貼了另一個輕易即可被推翻的謠言，也就是數百萬非法移民「登記投票，並且確實投票」參與美國選舉。

川普貼文「高度重複」

報導指出，川普本月1日瘋狂發文出現一大特徵，就是「高度重複性」。他大部分轉貼內容出現了兩次：第一次為原始貼文，接著幾乎立即再轉貼一次，並附上由川普或其他轉貼者新增的評論。

從他的發文時間來看，川普大概是在午夜過後才就寢，但2日一早又精神滿滿地繼續敲鍵盤，針對即將到來的喬治亞州州長選舉以及田納西州的眾議院補選發文，試圖為共和黨候選人拉抬聲勢。

有網友整理川普各場合打瞌睡的照片。（圖／翻攝自X平台@FozonCapital）

熬夜玩社群、早上會議打瞌睡

甚至在當日早上6點前，他又發文：「Truth Social是最棒的，沒有任何東西能比得上！！！」這句話，他發了兩次。

然而，熬夜玩社群、早起再發社群的結果就是：容易精神不濟。根據CNN報導，2日中午左右，川普在參加內閣會議時開始打瞌睡。諷刺的是，川普在打瞌睡之前，才剛批評他的眼中釘「瞌睡喬」、前總統拜登先前執政的健康狀況。

從會議畫面可看到，川普的眼皮相當沉重，即便他屢屢試圖睜開雙眼，但仍底不過「偉大的睡意」。

