每分鐘高達30萬片送進掩埋場 更環境友善尿布進化中

一次性尿布的優點顯而易見：簡單、方便、毫不費力，然而它帶來的環境影響卻不容小覷。近年開始有新創公司研發環境友善的尿布，提供家長更環保的選擇。

一般人很難想像，嬰兒從出生到學會如廁前，平均會用掉近6000片尿布。一片尿布需要超過500年才能分解，而每分鐘有高達30萬片的尿布會送進垃圾掩埋場。換言之，世界上的第一片一次性尿布，可能還完好的躺在垃圾掩埋場裡。

幸而，有愈來愈多父母意識到這個問題，開始尋求更環保的選擇。根據育兒資訊平台「What to Expect」在2023年的調查，家長會考慮使用環保尿布的可能性較2017年提高了57%，而選擇尿布品牌時，挑選天然或有機材質的可能性更增加了75%。

用純棉內襯取代塑膠材質

在美國知名創業實境節目「創智贏家」（Shark Tank）獲得投資的環保尿布品牌Kudos Diapers，即是以性能卓越的環保尿布，成功打入大型連鎖超市Target，銷量也獲得翻倍成長。

Kudos尿布的特別之處，在於其內襯以百分之百的純棉取代傳統的塑膠材質。專為新手爸媽提供嬰兒產品指南的Babylist，在「最佳環保尿布」一文分析，尿布所使用的棉花產自美國，採乾式加工，不使用水、化學物質或高溫處理，對地球更友善。尿布芯層使用不含氯的絨毛漿，底層則採用生物可分解的聚乳酸（PLA）。

「父母非常關心接觸寶寶皮膚的成份，愈來愈多人傾向選擇使用天然材料的品牌。」Kudos創辦人賽嘉爾（Amrita Saigal）表示。

賽嘉爾畢業於麻省理工學院，曾在製造幫寶適紙尿布的消費品大廠寶僑（P & G）任職，有個女兒的她觀察發現，市面上雖然有其他環保替代品，但是機能不足。「一次外漏就會讓原本辛苦的父母更加睡眠不足，父母不會為了環保而犧牲機能，他們需要的是真正有效的產品。」賽嘉爾說。

於是她花了三年時間開發出「雙層乾爽」（DoubleDry）技術，讓純棉材質也能快速吸收尿液，同時保持乾爽。「我的目標是透過新的供應鏈開發永續產品，減少全球對化石燃料的依賴，這些產品的效果能與競爭者不分上下，甚至更好。」賽嘉爾表示。

真菌可分解尿布解決垃圾難題

另一個別出心裁的解決方式，則是將尿布垃圾加以分解。位於德州奧斯丁的新創公司Hiro Technologies，就是利用毫不起眼的真菌，來達成分解髒尿布的目標。

該公司的每片真菌可分解尿布（MycoDigestible）都附帶一小包真菌，丟棄前，只要將這包真菌放進使用過的髒尿布中。一到兩週後，真菌就會被尿液、糞便與環境中的水份活化，開始生物降解過程。

根據《路透社》報導，Hiro Technologies實驗室的密封罐展示了髒尿布被真菌分解的情況，九個月後，尿布已經化為類似黑色土壤的物質。

「基本上就是被分解的塑膠與泥土，」Hiro Technologies共同創辦人伊索考皮拉（Tero Isokauppila）表示，目前已知有超過100種真菌能夠分解塑膠，「蘑菇的DNA中本來就具分解複雜碳材料（Complex Carbon Materials）的能力，我們只是重新訓練它們去做原本就會的事情。」