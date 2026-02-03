每千名新生兒3至5名聽損 國健署推「1316原則」及早揪異常

〔記者羅碧／台北報導〕聽力是語言發展的起點，但先天性聽力損失往往在外觀上難以察覺。依國際統計，每千名新生兒約有3至5名有先天性聽力損失，若未及早發現與介入，恐影響語言發展、學習能力及社交互動。國民健康署提醒家長，新生兒即使外表健康，也應確實接受聽力篩檢，並把握「1316原則」，及早揪出異常、介入療育。

國健署指出，新生兒先天性聽力損失無法單靠肉眼判斷，必須透過聽力篩檢才能及早發現。依世界衛生組織(WHO)指出，全球僅約1/3國家全面提供新生兒聽力篩檢服務；我國自2022年全面推動新生兒聽力篩檢以來，覆蓋率長期維持在9成以上，近年已接近99%，居全球領先之列。

根據國民健康署統計，2023年新生兒聽力篩檢人數達13萬4,082人，篩檢率98.9%，共發現786名聽力損失兒童；2024年篩檢人數13萬3,137人，篩檢率同為98.9%，發現779名聽力損失兒童，顯示即使篩檢普及，仍有不少孩子需要後續確診與療育銜接。

為避免延誤診斷與療育時機，國民健康署積極推廣「1316原則」，呼籲家長與醫療團隊共同配合：

●出生「1」個月內完成篩檢：新生兒出生後應儘早完成聽力篩檢，最好於住院期間、出生72小時內進行，勿因投保商業保險而延後。

●出生「3」個月內完成確診：若篩檢未通過，應於出生後3個月內完成確診檢查，確認是否有聽力損失及其程度。

●確診後「1」個月內選配輔具：依醫療專業評估，儘早選配合適的助聽器或人工電子耳等輔具。

●出生「6」個月內接受聽覺語言療育：在6個月大前介入聽覺語言療育，有助建立聽覺與語言能力，語言發展及社交互動可望與同齡孩子接軌。

國民健康署署長沈靜芬提醒，部分聽力損失可能屬於遲發性，即使通過新生兒聽力篩檢，家長仍應提高警覺。政府補助未滿7歲兒童，可享有7次兒童預防保健服務及6次兒童發展篩檢，家長應按時帶孩子接受檢查；若醫師發現孩子對聲音反應異常或語言發展遲緩，可及早轉介評估。

家長平時也可參考《兒童健康手冊》中的嬰幼兒聽力居家行為觀察指引，留意孩子是否出現對呼喚反應遲鈍、說話不清楚或語言發展落後等情形，若有疑慮應儘速就醫，以排除聽力異常的可能。

目前全台約有260多家醫療院所提供新生兒聽力篩檢服務，並有60多家醫院可提供確診檢查。國民健康署表示，將持續與醫療機構合作，強化後續轉介與療育資源，協助每位孩子把握關鍵期，聽見世界、穩健成長。

