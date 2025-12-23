每台推車都有！好市多「1神級零食」爆紅 她一吃秒愛上：味道超濃

生活中心／朱祖儀報導

許多民眾愛逛好市多。（示意圖／記者施郁韻攝影）

美式賣場好市多（Costco）商品種類多樣、價格實惠，不時還會推出限定商品，吸引不少民眾前往購買。近日一名女網友去逛好市多補貨，但晃到一半發現，幾乎每個推車裡面都有一包「烤雞風味洋芋片」，於是她也跟著拿了一包，沒想到吃完之後非常驚豔。

一名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，今年已經快過完，於是抓緊時間到好市多進行年末補貨，除了回購之前曾用過的好物之外，走到零食區看到，每輛推車裡面都放了一包「烤雞風味洋芋片」，於是也立刻買了一包。

廣告 廣告

原PO回到家裡馬上打開來品嘗，發現越吃越涮嘴，第一口是濃濃的烤雞味，「是那種香得剛剛好、不會太做作的味道」，吃起來鹹鹹甜甜的，口感也很酥脆，一吃就愛上，直呼「沒想到今年最後一趟好市多，讓我遇到這麼好吃的餅乾，完全榮登我2025最愛！」

網友跟風買了烤雞洋芋片，結果一吃就愛上。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

不少網友也認同表示，「那個澳洲洋芋片真的很好吃，我最愛泰式的，可惜好市多好像一直沒有進那個口味」、「澳洲洋芋片好吃」、「適合過年一起吃」、「試吃覺得好吃，但太大包了」、「完全無敵，很耐吃」、「這款真的好吃！雖然價格有點不美麗」、「我昨天去有試吃，真的不錯吃。」

但有人持相反意見，「我也跟風買了一包，老實說我覺得還好，並沒有想像的好吃」、「洋芋片超普，跟風後硬吃完」、「吃不習慣」、「這一包我吃超久，久到後面丟掉了。」

更多三立新聞網報導

比除濕機更強！他家裝「1電器」用過回不去 衣服速乾、電費超省

全班「0人報名畢旅」！班導公告回校上課 過來人秒懂：行程爛又貴

好市多「1神級好物」大特價！他驚比官網還便宜 全場讚：輕又好用

切開西瓜驚見「對稱紋路」變惡魔果實！內行人曝原因急喊：別吃

