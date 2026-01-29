每名新生兒都有1000美元 50萬個家庭完成登記「川普帳戶」、2500萬人符合潛在資格

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）於美東時間1月28日的白宮「川普帳戶」（Trump Accounts）峰會前夕透露，該計畫將迎來「重大進展」。這項備受矚目的聯邦福利政策，目標是為2025年至2028年間出生的美國公民提供每人1000美元的聯邦資助投資帳戶，透過長期複利效應，確保下一代美國人的經濟安全。



貝森特在1月28日接受福斯新聞《福斯與朋友》（Fox & Friends）採訪時強調，峰會當天將宣布更多重要進展，包括來自多個關鍵州政府的支持，以及多位慷慨解囊的慈善家。他指出，目前全美已有約50萬個家庭完成登記，而潛在的符合資格人數高達2500萬人。



戴爾62.5億美元捐款怎麼運用？



這項政策也獲得華爾街與企業界的實質響應。摩根大通（JPMorgan Chase）與美國銀行（Bank of America）已相繼發表聲明，承諾將針對符合計畫資格的員工，提供與聯邦政府對等的提撥金，共同挹注這些新生兒的退休儲蓄帳戶。

娛樂界同樣不遺餘力。知名饒舌歌手妮姬．米娜（Nicki Minaj）計畫捐贈高達30萬美元，用於資助其粉絲子女的「川普帳戶」。妮姬．米娜本月早些時候於社群平台X上表示，早期金融素養教育與財務支持，能讓孩子在人生起跑點上取得顯著優勢，並對此計畫表示高度認同。

貝森特指出，該帳戶獲得兩黨共同支持，展現了川普及其領導聯盟的號召力。在首批大額捐款名單中，戴爾科技（Dell Technologies）執行長麥克．戴爾（Michael Dell）與其夫人蘇珊．戴爾（Susan Dell）最為慷慨，兩人共同捐出62.5億美元。

根據白宮釋出的資訊，戴爾夫婦的這筆鉅款將針對2025年以前出生、且居住地家庭年所得中位數低於15萬美元的2500萬名10歲以下孩童，每人提供250美元的存款。

滿18歲之前禁止提領



針對帳戶的使用規範，貝森特說明，這筆資金在受益人滿18歲之前禁止提領。屆時，這筆款項可用於支應人生首輛汽車、購屋首期款或大學學費；此外，受益人亦可選擇將資金轉入退休金帳戶，作為未來社會安全金（Social Security）的補助。

「川普帳戶」官方網站顯示，該計畫預計於7月5日正式啟動，目標是為美國兒童提供一個「實現美國夢的宏大起跑點」。



責任編輯：許詠翔

