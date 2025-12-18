每四位熟男就有一位睪固酮不足 男性更年期治療用吸的也有效

好醫師新聞網記者游尚智／台北報導

許多中年男性步入四、五十歲後，常覺得體力下降：早上起床沒精神、工作時注意力不集中、晚上回家只想休息，甚至對房事興致缺缺。多數人以為只是壓力大或自然老化，但實際上，這些可能是「睪固酮缺乏症候群」（Hypogonadism或TDS）的表現，是男性相當常見卻容易忽略的疾病。

52歲的陳先生，是一名科技業主管，最近因晨勃次數變少，在從事親密行為時也常力不從心，因此前往泌尿科門診求助。經過了解，發現除了勃起功能障礙外，也有疲倦、無法專注、精神不佳等症狀，於是先以ADAM問卷評估症狀，發現符合多個項目，強烈懷疑有睪固酮缺乏的問題。之後陳先生經過兩次早上抽血檢測皆顯示睪固酮濃度僅約220 ng/dL上下，低於臨床標準的300 ng/dL，因此診斷為睪固酮缺乏症候群。

治療上，陳先生選擇鼻內凝膠，藥物經由鼻黏膜吸收，不用擔心家人接觸到藥物。三週後他感受到精神、體力都有變好；晨勃也逐漸恢復，夫妻間的親密關係順利改善；配合重量訓練後，六個月後他的肌肉量增加，原本偏高的的血糖也改善，整個人彷彿重獲活力。他笑說：「原來不是我老了，而是荷爾蒙不夠。」

臺北市立聯合醫院陽明院區泌尿科主治醫師戴盟哲表示，所謂「男性更年期」並不完全貼切，因男性睪固酮分泌是每年緩慢下降1~2%，不像女性更年期般急遽，因此症狀常被忽略。台灣研究顯示，若以總睪固酮低於300 ng/dL為準，40歲以上男性中約有四分之一屬於偏低。睪固酮不足也和肥胖、高血壓、糖尿病等代謝症候群互相影響：荷爾蒙低會使內臟脂肪增加，而內臟脂肪又會把睪固酮轉換為雌激素，使濃度下降得更快，形成惡性循環。

症狀方面，睪固酮缺乏最具代表性的是性功能變化，例如性慾下降、晨間或夜間勃起減少、勃起功能障礙等；許多病人甚至發現光吃威而鋼或犀利士效果不佳，原因就是荷爾蒙太低。其次是體力下降、肌肉流失、腹部肥胖、運動減重困難、容易疲倦等生理變化；第三類則是心理與認知影響，如煩躁、心情低落、易怒、注意力差、記憶減退等。

戴盟哲提醒，診斷上需在上午7~11點空腹抽血，因為睪固酮受晝夜節律影響，早晨濃度最高；進食則可能壓低數值而造成誤判。為避免誤差，需兩次抽血確認。此外，中老年或肥胖者常因「性激素結合球蛋白(SHBG)」升高，使總睪固酮看似正常但實際偏低。若數值落在250～350ng/dL的灰色帶，也需加驗SHBG及計算「游離睪固酮」，才能更精準反映身體真實狀態。

治療目標是讓睪固酮回到450~600 ng/dL的生理範圍，並改善相關症狀。治療方式包括經皮凝膠、鼻內凝膠、口服藥物或針劑，各有使用方式與頻率，需與醫師討論最適合的選項。不過，有生育需求的年輕男性並不適合直接補充睪固酮，以免抑制精蟲生成。一般來說，治療三週後精神與性慾會改善；三到六週可改善情緒與勃起功能；肌肉量與骨密度則需半年以上才會明顯提升。

許多人擔心補充睪固酮是否會誘發攝護腺癌。現有醫學證據顯示，補充睪固酮「不會引起新的攝護腺癌」。但治療過程中仍需定期追蹤PSA與血紅素等指標，以確保安全。

值得強調的是，藥物只是輔助，真正能長期維持健康的仍是生活方式。規律重量訓練、減重、良好睡眠、均衡飲食，都能幫助身體自然提升睪固酮分泌。若你或身邊的男性出現「累、胖、沒性慾、情緒差」等問題，不妨盡早向泌尿科求助，透過科學檢查與治療，許多人都能重新找回自信與活力。男性的下半場人生，不必被荷爾蒙缺乏拖垮，只要正確面對，就能讓健康與生活品質全面提升。