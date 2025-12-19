每坪要近700萬 台北101大樓連13年穩居「地王」

台北101身為全國最高大樓及國際知名地標，加上商辦市場需求穩健，商業活動熱絡，地價表現平穩，115 年公告土地現值以每平方公尺 211.2 萬元，換算每坪約 698.2 萬元 圖：取自「台北旅遊網」

[Newtalk新聞] 台北市地政局今（19）日公布 115 年度公告土地現值及地價，其中每年公告作為課徵土地增值稅基礎的公告土地現值較 114 年度下跌 0.31%；每兩年公告一次作為課徵地價稅基礎的公告地價則較 113 年漲 3.9%。

其中，台北 101 大樓以公告土地現值換算，每平方公尺 211.2 萬元，換算每坪約 698.2 萬元，連 13 年站上全國「地王」寶座。

北市近一年不動產市場「量縮、價微跌」

根據地政局統計，115 年地價作業調查期間（113 年 9 月 2 日至 114 年 9月 1 日）全市不動產買賣登記案量 25,227 件，較前一年同期 30,116 件減 4,889 件，跌幅 16.23%，主要係受不動產貸款信用管制措施影響，整體交易量能降溫。

不動產交易價格部分，依地政局發布相關指數資料顯示，113 年 9 月至 114 年 8 月北市住宅價格指數跌 3.14%，113 年第 3 季至 114 年第 2 季臺北市商辦租金指數上漲 1.32%，商辦表現優於住宅市場，顯示在公共建設及產業政策持續推動下，工商活動穩健發展，支撐商辦及廠辦需求。

115 年公告土地現值調整，經地價評議委員會考量近一年地價動態及整體經濟狀況後，評定全市平均跌幅 0.31%，其中，住宅區段跌 0.58%，商業及工業區段漲 0.46%。全市 5,012 個地價區段評議結果，2,047 個地價區段（約40.8%）上漲，1,012 個地價區段（約 20.2%）持平，1,953 個地價區段（約 39%）下跌。

各行政區評議結果，4個行政區上漲，8個區下跌。南港區漲幅居首，在各項公共建設持續推動下，生活環境品質提升，同時帶動民間投資動能，吸引大型購物商場及知名科技大廠研發中心陸續進駐，具發展潛力優勢，平均漲 0.39%；居次的文山區，環境寧適且文教氣息濃厚，配合捷運環狀線南環段規劃建設，區域交通路網更趨完整，居住條件及發展潛力提升，平均漲 0.25%；第三名為北投區，受惠於北士科開發效益，區域機能漸趨成熟，有利相關產業群聚發展，推升產業投資及就業人口居住需求，平均漲 0.12%。

台北101、國泰置地廣場穩居地王、地后

眾所矚目的地王，由「台北101大樓」穩居寶座，身為全國最高大樓及國際知名地標，加上商辦市場需求穩健，商業活動熱絡，地價表現平穩，115 年公告土地現值以每平方公尺 211.2 萬元，換算每坪約 698.2 萬元，連 13 年蟬聯地王；居次的「國泰置地廣場」則以每平方公尺 202.6 萬元，換算每坪約 669.8 萬元，連三年蟬聯地后。

位於站前商圈的「新光摩天大樓」，使用強度相對較高，以每平方公尺200萬元，換算每坪約661.2萬元，位居全市第三。

