每坪126萬！台北市平均房價連3季下滑 預售屋單價卻止跌回升了

記者陳韋帆／台北報導

台北市114年Q3整體房價持續走跌，惟預售屋出現了止跌回升跡象。（圖／記者陳韋帆攝影）

臺北市地政局今（20）日發布114年第3季不動產市場動態，住宅市場仍維持動能降溫、價格緩跌趨勢。台北市不動產估價師公會指出，在央行維持選擇性信用管制、資金緊縮的背景下，成屋價格延續下修走勢，全市12行政區指數全數下滑。不過，預售屋市場在經歷兩季修正後，價格出現止跌回升跡象，顯示受區位與個案條件影響，預售與成屋市場走勢出現分歧。

地政局資料指出，臺北市114年第3季住宅價格指數為126.91，季減0.91%，已連三季下滑，其中以中山、大安區跌幅最深；預售屋市場交易量較前季減少22.34%，但全市平均單價回升至每坪126.32萬元，季增4.81%，以北投、內湖成長逾8%最顯著，南港、士林則下滑；租賃市場表現穩健，住宅租金指數107.26，季增1.47%、年增4.66%；商辦租金指數118.10，季增0.42%、年增1.74%。

廣告 廣告

估價師公會分析，住宅預售市場交易動能雖持續降溫，但價格在歷經兩季修正後止跌回升，各區漲跌互見，北投與內湖單價成長明顯，南港與士林減幅較大。相較於交易市場的量縮盤整，租賃市場因居住剛性需求支撐，加上國內經濟表現強勁，無論住宅或商辦租金均呈現穩定上升趨勢，反映出市場需求由買轉租的現象。

在金融與房市政策未鬆動的情況下，臺北市住宅市場延續量縮價緩跌格局。預售屋受個案條件影響，價格表現與成屋脫鉤，短期內房市仍受資金面約束，但在基本面穩健支撐下，價格修正幅度預期有限。租金市場則在剛性需求與經濟成長推升下，維持緩步墊高的走勢，成為當前不動產市場中表現最為穩定的區塊。

更多三立新聞網報導

租金最便宜5千7！林口社宅333戶招租開跑 申辦資格、房型一次看

法拍天王槓上北市府！游世一：「技術性放倒」我的農舍 害慘賠逾3千萬

土方之亂未解！營造公會轟國土署解方是「畫大餅」：民間工程已無路可走

遺孀受辱「割地賠款」！2小叔狠奪2千萬房產 台灣上古惡法釀悲劇

