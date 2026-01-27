每坪400萬台幣！陶朱隱園光每月管理費就19萬

記者林嘉倩、陳識雄／台北報導

北市旋轉豪宅陶朱隱園首次對外公開！一樓兩千坪的生態庭園，連同大廳造價5億，超狂超跑電梯首度公開。

中工首度公開陶朱隱園。

坐落在信義區的旋轉大樓陶朱隱園完工十年，神秘面紗首度大公開，有錢人有多任性，就是想看流水、瀑布、小溪不用跑遠，後院造一個給你，瞧瞧池中一隻隻鯉魚養得胖胖的，一整圈生態庭園，光養護就很費心。

庭院有專屬的樹醫生駐守。

陶朱隱園樹醫師詹鳳春：「駐點人員就是我們後面，這幾位護士大概有四位，他每天都在這裡，另外大概有兩個護士，加我一位醫生，三個會做技術性的支援，大概一個月要來三次左右。」

大廳就像藝術館。

走進建築物，一樓大廳精油香撲鼻，大型藝術品與高檔家具、瓷器並列，如同美術館的藝術大廳，加上生態庭園，造價就要5億元，接著進入電梯，空間比一般住宅房間大，天花板就是星空繪畫。

記者：「傳說中陶朱隱園的車子可以直接開進樓上，這是真的，從我手邊的入口進來之後，車子就來到B1的車道，從B1車道我們就可以直接上到多功能的車梯，並且多功能的車梯非常特別，因為它非常能承重，可以達到4.5噸，不管是跑車、救護車還是重機，它都能裝得下。」

電梯與車梯同樣擁有星空頂。

住戶的豪車開到家門口，就靠這電梯往裡面走，更奢華的游泳池來了，沒有無邊際，但從泳池內可以直接看到花園瀑布，內部盥洗空間同樣很華麗。

泳池就面對著人造瀑布。

記者：「是不是看完車道和游泳池你還不過癮？趕快來看頂樓，我們看看這個View，看看我跟101有多近，超級近，這裡真的是跨年的最佳點位，那不過呢全台第一個，豪宅設立的停機坪呢，其實也在這裡，在哪裡呢？就在我的正上方。」

頂樓宴會廳可容納18到20人，天花板有投影幕可以垂降，大咖來就在這裡吃喝。陶朱隱園總共40戶，每戶約200坪，一戶有5個車位，目前光管理員就有20位。

頂樓宴會廳可容納18到20人。

中工發言人程安慈：「每週平均都有5到6組符合資格的有望客戶過來，那當然有關於銷售部分，希望今年有希望再成交個2到3戶。」

中工希望今年再成交個2到3戶。

但這可不是一般人住得起，不僅看房要資格審查，房價每坪近400萬，每月管理費高達19萬，還不包含車位費用。中工與威京首次公開陶朱隱園，就盼吸引全球「億」級大咖慕名而來。

