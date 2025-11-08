每天互稱寶貝！她問「我叫什麼名字」男友卻答不出 過來人：結婚登記只知姓氏
「男友不知道我本名！」一名女子抱怨，她和男友已經在一起1個多月，平常會互稱寶貝，有次她好奇問男友「我叫什麼名字？」對方卻答不出來，還說「太久沒說，我忘記了」，讓她感到相當氣憤。
這名女網友在Dcard以「男友不知道我本名」為題發文表示，她和男友交往了1個多月，基本上一週會見面一次，但每天都有打電話或視訊，平常會互相稱呼對方「寶貝」。
原PO說到，某天她心血來潮想玩快問快答，詢問男友「寶貝，我叫什麼名字？」對方打趣道「哈哈哈，什麼怎麼突然問我這個問題？」原PO仍繼續追問，對方才坦承「太久沒說，我忘記了」。
對此，原PO難過地質疑男友「我也沒叫你本名，我都沒忘，根本沒在尊重欸！你女友叫什麼名字都不知道？」事後也發文向大家訴苦，「我該放生嗎？」
貼文曝光後，不少鄉民紛紛在底下留言，「我前任也這樣耶」、「如果是網路交友的話，好像有些少根筋的真的會這樣，但就是蠻瞎的」、「我只能說名字是一個人的基本，連名字都記不住的根本沒在尊重」、「我都喊全名的，從來不會有忘了的疑慮」、「我男朋友前幾天想拿我的學生身分用學生方案，要填資料的時候，突然跟我說，忘記我叫什麼名字了」、「我真的有太久沒叫本名，突然某天被朋友問到時講不出來過」。
也有人分享，「我原本完全沒意識到名字的事情，但後來結婚登記的時候才發現，他不知道我的名字只知道姓氏，超扯」、「沒事，我男朋友2年後才知道我本名怎麼寫」、「我女友3個月，到現在還是不知道我的名字，而且我還是她國中同班同學」、「我跟我老婆結婚十幾年，到現在還不知道她的英文名字」、「我跟我老婆剛在一起1年的時候，有天被她發現我1年以來一直寫錯她名字，我整整哄了3天」、「我老公跟我在一起到結婚（7、8年）只叫過我的名字3次」、「我跟我老公網路認識的，後來在一起，他都叫我網路的名字」。
