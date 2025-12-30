每天做「1運動」2分鐘消內臟脂肪 醫曝驚人效果：12週減13％

（示意圖／unsplash）

減重醫師蕭捷健近日分享一項國際研究指出，只要每天花短短2分鐘進行高強度樓梯運動，即使不上健身房，也有助於有效減少內臟脂肪。該研究刊登於醫學期刊，針對BMI超標的肥胖成人進行實驗，提出「運動零食（Exercise Snacks）」的新概念，引發關注。

研究內容顯示，受試者僅需利用零碎時間進行短時間的樓梯衝刺運動，每次爬約四層樓、耗時約22秒，每天分散進行6次、每週4天，總運動時間約2分鐘。持續12週後，研究團隊透過電腦斷層掃描發現，受試者的腹部內臟脂肪面積平均減少13%，即使體重變化不大，腰腹明顯縮小。

此外，研究也發現，包覆在心臟外的心外膜脂肪（EAT）平均減少約15%，有助於改善心血管健康。代謝分析結果顯示，短時間高強度運動能活化體內胺基酸代謝途徑，提升燃脂效率，對於久坐、代謝不佳族群具有正面影響。

蕭捷健指出，現代人長時間久坐已成常態，這項研究顯示，即便沒有完整運動時間，只要善用日常生活中的短暫空檔，也能對健康帶來實質幫助。他強調，簡單的生活型態調整，有助於降低內臟脂肪與心血管風險，為忙碌族群提供更具可行性的運動選擇。

