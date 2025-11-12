每天刷牙不夠 他少1步驟「看牙醫噴3萬」 過來人苦勸

許多人為了避免蛀牙和昂貴的牙科治療費用，飯後都會使用牙線清潔牙縫，一名男子表示，平時只刷牙，從未使用牙線，沒想到蛀牙嚴重到需要抽神經，治療費用高達3萬元，貼文引發2.8萬網友熱議，一票人表示使用牙線和牙間刷很重要，牙醫師也提醒，刷牙應搭配牙線與牙間刷使用，才能徹底清潔牙齒與牙縫，有助維護口腔健康，避免日後產生高額醫療費用。

原PO近日於Threads發文指出，一直沒有使用牙線的習慣，僅靠刷牙維持口腔清潔，近日因牙痛去牙醫診所看診，醫師告知蛀牙已惡化到需要抽神經，治療費用高達3萬，讓他忍不住崩潰「大家真的要用牙線！」

貼文上線後吸引約2.8萬人按讚留言，網友紛紛強調牙線的重要性，表示牙線能清除牙縫殘渣，避免牙齒問題惡化或需進一步治療；此外，也有牙醫師建議，刷牙應搭配牙線與牙間刷使用，才能徹底清潔牙齒與牙縫。

另有網友認為應從教育著手，建議將使用牙線納入國小義務教育，認為許多人易忽略口腔保健，若能從小就養成刷牙與使用牙線習慣，不僅能保持口腔健康，也能避免未來龐大醫療開銷，「真的要用，用牙線可以挖出幾道菜」、「真的要好好用牙線及刷舌苔，兩大口臭來源」、「顧好牙齒真的是人生最省錢的一件事」。

