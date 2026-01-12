每天刷牙還是蛀！6歲女童8顆爛牙，醫師揪關鍵：少了這一步防線

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

一名6歲女童小玉（化名）近期每到用餐時間就哭鬧不休，家長原以為只是挑食或鬧脾氣，沒想到帶往牙科檢查後，竟發現前牙與臼齒共有8顆蛀牙，其中2顆已蛀蝕至牙神經，必須立即治療。

小玉的媽媽難以置信地表示，孩子每天都有刷牙、糖果也吃得不多，怎麼牙齒還是壞得這麼嚴重。牙科醫師檢查後指出，小玉雖然有刷牙的習慣，但刷牙方式與技巧不正確，加上從未接受氟化物防蛀處置，導致牙齒長期缺乏保護，暴露在高蛀牙風險中。

廣告 廣告

明明每天刷牙，為什麼還是會蛀牙？

不少家長都有相同疑問：「明明每天刷牙，為什麼還是會蛀牙？」臺北市立聯合醫院仁愛院區口腔醫學科主治醫師李俊翰表示，關鍵往往在於是否正確使用「氟化物」。氟化物能強化牙齒琺瑯質、提升抗酸能力，是目前全球公認最有效、也最經濟的防蛀方式之一。若缺乏氟的保護，即使刷牙再勤，也可能無法抵擋蛀牙侵襲。

李俊翰形容，氟化物就像牙齒的「防護罩」，能讓琺瑯質更堅固，降低細菌造成蛀牙的機會。世界衛生組織（WHO）也早已證實，正確使用氟化物是預防蛀牙最具成效的公共衛生措施之一。

氟化物的應用方式相當多元

目前氟化物的應用方式相當多元，包括含氟牙膏、氟漱口水、氟凝膠以及牙科診所施作的氟塗劑。研究顯示，學童若每週進行一次含氟漱口，可降低蛀牙發生率達四成以上。成人、正在進行牙齒矯正，或本身屬於高蛀牙風險的族群，也適合定期接受氟塗劑，為牙齒加強防護。

針對部分家長擔心「氟會不會有毒」的疑慮，李俊翰澄清，市售含氟牙膏與漱口水的濃度皆在安全範圍內，只要避免吞食、不要過量使用，並不會對健康造成影響。反而完全不用氟，才會大幅增加蛀牙風險。

目前教育部與各地衛生單位仍持續推動「國小學童氟漱口計畫」，透過學校定期漱口與口腔衛教，協助孩子從小建立正確的防蛀觀念與習慣。

李俊翰提醒，家長不必對氟過度恐懼，只要正確使用，它就是牙齒最好的隱形盔甲。他也建議家庭防蛀可把握三大原則：每天早晚使用含氟牙膏刷牙、六歲以上學童配合學校氟漱口計畫，以及定期接受牙科檢查，就能大幅降低蛀牙風險，守住孩子的口腔健康。

（記者李政純、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·每天努力刷牙卻還是蛀牙？ 醫揭「真正主因」超錯愕：全台不少人都中

·使用漱口水後，要再用清水漱？醫揭「3NG行為」害牙爛 這1年紀不建議使用