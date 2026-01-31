每天刷牙3次還定期洗牙！女主管擺脫不了口臭超尷尬 醫示警關鍵在「它」

一名林姓女性患者前來就診時，長期受口臭所苦。（示意圖／翻攝自pixabay）

劉博仁醫師提到，一名林姓女性患者前來就診時，長期受口臭所苦。身為高階主管的她對生活細節十分講究，每天刷牙三次、固定使用牙線與舌苔刷，半年定期洗牙，牙醫也確認她「口腔非常乾淨，沒有牙周病，也沒有蛀牙」，但口臭問題卻始終存在，讓她感到疲憊又尷尬。

劉博仁表示，臨床上約八到九成的口臭確實來自口腔問題，其次也可能與扁桃腺結石、慢性鼻竇炎或胃酸逆流有關，但仍有一部分患者的問題源自更容易被忽略的「系統性原因」。在林小姐的檢查中，功能醫學檢測顯示她罹患小腸菌群過度增生症（SIBO），也就是原本應存在於大腸的細菌，異常跑到小腸大量繁殖。

劉博仁解釋，「這類口臭，刷牙是刷不掉的。」當小腸內的壞菌發酵食物，會產生氫氣、甲烷與含硫氣體，這些氣體不只是經由食道排出，還可能透過腸黏膜進入血液循環，最後由肺部隨著呼吸排出，形成從體內深處散發的異味。

他也引用2025年的最新研究指出，SIBO相關口臭的關鍵氣體成分為「二甲基硫醚（DMS）」，氣味類似煮熟的高麗菜。研究發現，單靠口腔清潔對DMS幾乎無效，但透過四週低FODMAP飲食介入，口臭緩解率可達近八成，成為治療上的重要突破。

在治療上，劉博仁醫師並非只針對口腔，而是從腸道環境著手。他為林小姐設計整體腸道調理策略，搭配具天然抗菌效果的營養素，如大蒜素、黃連素與牛至油，抑制小腸內壞菌，同時避免傳統抗生素對菌相造成的破壞。

此外，也透過低FODMAP飲食，暫時減少容易被細菌發酵的碳水化合物，讓壞菌「斷糧」。經過約兩個月的調整，林小姐不僅長年困擾的口臭明顯消失，原本的腹脹與腦霧問題也同步改善。劉博仁醫師強調，健康往往是「由內而外」的結果，若長期口臭已排除牙科與局部問題卻仍無法改善，或許該將注意力轉向腸道，「真正的答案，可能就在那裡」。



