每天刷3次牙，為何還蛀牙、牙齦炎？一件事做錯讓你「白刷」…牙醫師2提點：電動牙刷這樣選





我們從小就被衛教應該要「好好刷牙」，保持口腔衛生。但什麼才叫做「好好刷牙」？

有的人每天刷三次牙，卻還是常常蛀牙，經常出入牙醫診所，年紀大了之後更開始出現「牙齦發炎、出血」、「牙周病」、「牙結石」等狀況。

臺大醫院新竹分院牙科部主治醫師莊雅淳提到，除了維持良好的清潔習慣之外，「使用正確的方式和工具刷牙」才是保持口腔健康的關鍵！

刷越用力越乾淨？

45歲的劉小姐長期保持餐後刷牙的良好習慣，卻依然時常出現口腔問題，讓她十分困擾：「醫生，我每天都很認真刷牙，為什麼還是蛀牙、牙齦發炎？」

就診後發現，原來是她為了達到更乾淨的效果，總是過度用力刷洗牙齒與牙齦，卻也造成了口腔問題的發生。

經過醫師診斷和衛教後，她改善自己的刷牙習慣及方式，明顯改善牙齦發炎的情況，蛀牙情形也大幅減少。

什麼才是正確的刷牙？

莊雅淳指出，刷牙看似是日常小事，實際上卻關乎許多細節與技巧。門診中常見民眾因刷牙方式錯誤，尤其是「用力過猛」和「特定區域清潔不全」，可能會造成蛀牙和牙周問題反覆發生。

建議民眾將刷毛斜向牙齦溝，輕柔的來回刷，每日維持良好清潔習慣。也可以利用部分智慧型電動牙刷具的壓力感測與APP回饋功能，協助掌握刷牙力道與時間。

▲莊雅淳醫師示範正確刷牙方式，提醒民眾將刷毛斜向牙齦溝，輕柔來回刷，養成良好清潔習慣，才能有效守護口腔健康。

清潔工具怎麼挑？

口腔的清潔工具主要分為：

● 牙刷：用於牙齒表面清潔，建議使用小刷頭、刷毛柔軟細緻（小於0.23毫米）的尼龍或人造纖維牙刷，以利深入齒縫與牙齦溝部位進行清潔。 ● 牙線或牙間刷：用於牙縫部位的清潔，對於已有牙齦萎縮或牙周病的患者，使用牙間刷往往能比牙線更有效地清除鄰接面牙菌斑。 ● 電動牙刷：電動牙刷又分為旋轉震盪式和音波式。 旋轉震盪式－通常為圓形刷頭，透過旋轉與震動動作直接去除牙菌斑，適用於菌斑易堆積或有牙齦發炎高風險的族群，如矯正患者。 音波式－利用高頻震動產生流體動力，進行較溫和的清潔，適合牙齒與牙齦敏感者使用。

不過目前電動牙刷因為研究差異大，仍缺乏一致的長期結論，民眾是否要使用電動牙刷作為口腔清潔工具，可依個人預算和習慣來選擇。

維護口腔健康，從根本做起

最後莊雅淳也提醒，如果出現牙齦出血、敏感或退縮等情形，應及早就醫，必要時也可以透過牙齦移植手術改善組織結構、穩定牙齒。

建立正確潔牙觀念、養成良好清潔習慣並定期接受牙科檢查，才是預防牙周病與蛀牙的根本之道。

