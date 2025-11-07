每天取消4500航班！ 政府關門36天 美國40座機場砍10％航班

美國政府關門已經長達36天，寫下史上最長記錄。現在影響最大的，恐怕就是美國的空中交通了。美國航管人員，因為必須無薪上班，引發離職潮，造成機場人力吃緊。美國聯邦航空總署(FAA)現在宣布，全美40座主要機場，必須減少10%的國內航班，換算下來，每天至少會有，1800到4500個航班取消。

FAA下令全美40座主要機場，必須減少10%的航班。（圖／達志影像美聯社）

美國政府關門已持續長達36天，創下史上最長紀錄，目前最嚴重影響的是美國空中交通系統。由於航管人員被迫無薪上班，導致離職潮湧現，機場人力嚴重不足。美國聯邦航空總署（FAA）已宣布全美40座主要機場必須減少10%的國內航班，預估每天將有1800至4500個航班取消，影響範圍廣大，讓許多旅客陷入困境。

政府關門危機持續蔓延，美國航空業面臨嚴峻挑戰。全美40座主要機場將被迫大幅削減10%的國內航班，讓不少旅客感到無奈與憤怒。美國聯邦航空總署署長Bryan Bedford表示，他們已經看到疲勞跡象在系統中不斷累積，認為有必要努力緩解這種壓力。根據航空數據分析公司估計，這項措施可能導致每天高達1800班次取消，影響約26.8萬個座位。而航空交通記者Pete Muntean則指出，美國聯邦航空總署所說的情況相當於每天取消約4500個航班。

此次危機源於政府停擺，導致全美機場的空中交管員必須無薪上班，因為他們被列為「必要人員」。這種情況引發了大規模離職潮，使機場人力嚴重吃緊。國家航空管制員協會負責人Nick Daniels強調，目前只有10800名經認證的管制員，比實際需要的14633名少了3800人，而且每天都有管制員辭職，情況持續惡化。

受影響的機場包括客運量全球第一的亞特蘭大國際機場，以及沃思堡國際機場、丹佛國際機場和奧黑爾國際機場等。雖然目前正值美國旅遊淡季，但月底感恩節即將來臨，許多旅客對此感到憂心。一位亞特蘭大民眾表示，感恩節期間他的孩子們要從紐約、華盛頓特區和波士頓飛過來，非常擔心行程受影響。另一位旅客則表示，雖然這對他來說非常不方便，但如果交管人員沒有獲得合理報酬，他也能理解他們的處境。目前兩黨協商仍陷入僵局。美國總統川普曾抱怨美國空中交通管制系統年久失修，設備已使用45年堪比古董，他已下令在未來6週內公布得標廠商，協助升級系統，希望能改善目前的困境。

