每天只吃一餐竟變胖！她體脂57％ 營養師揭「做錯1步」：身體一半全是油
記者鄭玉如／台北報導
吃得少卻更胖，甚至變成「泡芙人」，其實是吃錯方法。營養師陳冠蓉分享，一名雙寶媽為了減肥，一天只吃一餐，體脂率竟高達57%，讓她非常崩潰，只靠意志力減重，單純的少吃多動，流失的多半是水分與肌肉，若想減去脂肪，飲食方式也要調整，如每餐攝取蛋白質、蔬菜與優質碳水，體脂率才會逐步下降。
陳冠蓉在臉書粉專分享影片指出，減肥若單純靠少吃多動，其實很難瘦下來，甚至出現越來越胖的狀況。她曾遇過一名雙寶媽，為了快速減重，一天只吃一餐，不吃油脂與碳水，熱量控制在800大卡，選擇一大盆生菜沙拉，搭配一塊雞腿肉，未料使用體脂機測量，發現體脂率高達57%，代表身體有一半都是脂肪。
陳冠蓉解釋，透過餓肚子的方式減重，流失的多半是水分與肌肉，身體會誤以為遭遇「飢荒」，啟動節能模式，一旦恢復正常進食，吸收率反而變更好，脂肪囤積速度比過去還快，也就是所謂的「溜溜球效應」，挨餓不但瘦不下來，還會使代謝率下降，蛋白質攝取不足，可能導致大量掉髮、免疫力變差，甚至變成「泡芙人」體質。
陳冠蓉指出，想減脂不必挨餓，而是要學會正確吃法，透過營養來增肌減脂。首先是「每餐至少1碗以上的蔬菜」，增加纖維與飽足感；再者「攝取一巴掌大的蛋白質」，如豆腐、魚、雞肉、蛋等；以及「2至3份優質碳水」，包括糙米、藜麥、鷹嘴豆等。用對方法減肥，不僅免挨餓，體脂率也會逐漸下降，身體狀況越來越好。
