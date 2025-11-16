每天只睡2至4小時！高市早苗凌晨開會，各界憂過勞嘆「又不是拿破崙」。圖／取自東方IC

日本首相高市早苗6日曾在參議院預算委員會會議上表示，自己「每天只睡2小時，最多4小時」，7日凌晨3點剛過，她又在官邸舉行一場研討會，為她就任以來首次出席「眾議院預算委員會」的聽證會做準備，聽證會於當日上午開始。對此，各界當非常擔心她會「過勞」。

綜合日媒報導，這類凌晨研討會極為罕見，前首相石破茂也曾有類似安排。當日凌晨3點01分，高市早苗從東京赤坂的眾議員住所離開，並向在場記者問好，3點04分進入首相官邸。消息人士透露，研討會持續約3小時，高市早苗的所有秘書均參與其中，並在官邸內進行討論，研討會結束後，她出席了經濟安全促進會與內閣會議，並於上午8點59分參加預算委員會的問答環節。

政府官員表示，這是高市早苗首次出席預算委員會，可能面臨較多棘手問題，因此她希望親自修改秘書準備的答覆草稿。據了解，高市早苗經常熬夜處理法案及其他公務，此前在6日的參議院全體會議上，她也表達了希望放寬工時的意願，引發外界對其工作負荷的關注。

對於高市早苗是否工作過度？各界紛紛點頭，擔憂她的健康狀況，自民黨前經濟產業大臣齋藤健就提醒她，「要表現出色，也需要休息，希望您在努力工作的同時適當放鬆。」自民黨黨員石原伸晃也認為，首相應適時休息，直呼「妳又不是拿破崙！每天只睡2到4小時並非長久之計。」

此外，立憲民主黨代表（黨首）野田佳彥也坦言，高市早苗40年前就展現出強大魄力，如今仍勤奮如初，他也語重心長建議，「該休息的時候就要休息，要學會控制自己」。



