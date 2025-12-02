每天吃加工紅肉？失智風險增13% 認知衰退快速

根據最新研究顯示，每天攝取超過0.25份的火腿、培根等加工紅肉，不僅會使失智症風險增加13%，更會導致認知衰退風險提高14%，加速大腦老化，建議以堅果或豆類替代加工紅肉。

胸腔暨重症醫師黃軒在其臉書粉專中分享了關於加工紅肉與認知功能關聯的最新研究成果。他指出，英國生物銀行的研究顯示，每日增加25克加工肉品的攝取，會顯著提高失智症及阿茲海默症的風險。

此外，美國一項大型前瞻性世代研究也證實，每日超過0.25份的加工紅肉攝取量，如香腸、培根、火腿等，會使失智症風險增加13%，主觀認知衰退風險增加14%，同時加速認知老化的速度。

黃軒強調，保護記憶力不僅僅依靠補品，更重要的是要將大腦從發炎、耗損和退化這三大敵人中解救出來。研究顯示，若能以堅果或豆類替代日常飲食中的加工紅肉，可有效降低全身發炎反應，進而減少罹患失智症及認知衰退的風險。

除了調整飲食習慣外，黃軒也提醒民眾關注口腔健康。他表示，研究發現牙周病與幽門螺旋桿菌感染都會提升體內炎症反應，使大腦更容易受到傷害。因此，定期洗牙以及必要時根除幽門螺旋桿菌感染，對於大腦健康同樣重要。

黃軒建議，全面保護大腦健康需要多管齊下，包括保持良好的睡眠品質、規律運動以及控制血糖，這些習慣都能幫助大腦排毒，避免出現腦霧狀況。

此外，學習新技能和維持良好的社交互動也能有效刺激神經可塑性，延緩大腦退化。黃軒強調，「記憶力不是天生的，而是被自己每天的選擇慢慢塑造出來的。」

