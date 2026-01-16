每天吃大蒜血壓降8.4mmHg！醫：輕度高血壓可輔助

一篇收錄於PubMed的國際統合分析研究顯示，食用大蒜對降低血壓具有顯著效果。研究數據顯示收縮壓可下降8.4±2.8mmHg、舒張壓可下降7.3±1.5mmHg。

一篇收錄於PubMed的國際統合分析研究顯示，食用大蒜對降低血壓具有顯著效果（圖／Photo AC）

重症醫師黃軒分享表示，這個降幅在臨床上具有重要意義。根據流行病學資料，收縮壓每下降5至10mmHg，就能明顯降低中風與心血管事件風險。該研究已發表於《BMC Cardiovascular Disorders》期刊，統計結果達顯著水準。

黃軒強調，大蒜不是藥物的替代品，而是有科學證據支持的輔助介入方式。他指出，適合使用大蒜作為輔助控制的族群包括輕度高血壓患者、前期高血壓患者，以及已服藥但希望降低整體風險者。

黃軒也提醒，想停藥只吃大蒜的民眾，以及出血風險高、即將手術者並不適合。他表示，高血壓不是一天造成，控制血壓也不會只靠一顆藥，當飲食、運動、睡眠、壓力等生活型態逐步調整，大蒜可能是長期有效的加分項。

根據流行病學資料，收縮壓每下降5至10mmHg，就能明顯降低中風與心血管事件風險。（示意圖／Pexels）

腎臟科醫師江守山也曾說明，大蒜對人體具備4大健康作用，包含預防血栓、降低血清及膽固醇、抑制動脈粥狀硬化，以及抑制癌細胞生長。他指出，大蒜對8成以上癌細胞株都具有抑制效果，因此被廣泛認為是抗癌效果最佳的天然食物。

大蒜之所以擁有強大保健力，關鍵在於「大蒜素」的生成。江守山解釋，大蒜中含有天然的含硫非蛋白胺基酸「蒜胺酸」，這種成分本身並無特殊氣味，但當大蒜被壓碎或切碎時，蒜胺酸就會被蒜氨酸酶轉化為具有強烈氣味的大蒜素，這正是大蒜眾多保健功能的關鍵前驅物質。

