每天吃生菜沙拉、蛋早餐！81歲歸亞蕾「身體狀況良好」曝養生之道

新銳導演宋康欣的首部電影長片《拾光》於近日在紅心字會信義老人服務中心舉行了殺青記者會，吸引了眾多媒體的關注。這部電影由資深演員歸亞蕾和寇世勳主演，兩位演技精湛的演員在片中飾演一對古怪的老人，故事圍繞著他們被迫同住一間雙人病房的生活展開。導演宋康欣表示，創作《拾光》的初衷是為了探討全球老齡化問題，並希望通過這部電影引發觀眾對於老年生活的思考。

（由左至右）資深演員寇世勳、歸亞蕾合作電影「拾光」掀起回憶殺。

在記者會上，宋康欣導演對於能夠與兩位傳奇演員合作感到無比榮幸，稱這是他創作生涯中「最美好的時光」。歸亞蕾在閱讀劇本後僅花了三天便決定參與拍攝，她表示，劇本中的角色讓她聯想到身邊的年長親戚，這讓她對這個故事產生了深厚的情感。她也讚賞導演和編劇花費五年時間打磨劇本，讓她深受感動。

歸亞蕾此次特地從美國返台拍攝《拾光》，她表示並沒有感到不適應，因為台灣是她成長的地方，讓她有回家的感覺。拍攝過程中，她與導演走訪各地，進行了為期兩個月的準備，實際拍攝則用了21天。現年81歲的歸亞蕾強調自己身體狀況良好，並分享了她的養生之道，包括每天的生菜沙拉、咖啡、麵包和蛋的早餐，以及規律的運動習慣。在美國，她與女兒和孫子三代同堂生活，經常親自下廚，拿手菜包括香干肉絲、銀芽豆腐、清蒸魚等。

長期定居美國的歸亞蕾，特別返台拍攝電影「拾光」。

《拾光》於2019年入選歐亞合製工作坊（TIES THAT BIND），並獲得文化部影視局及台北市政府的支持與補助。製作團隊光譜映像製片蔡信弘表示，台灣的長照議題電影常被視為「沈重」，因此他們希望通過社群媒體的操作，吸引年輕觀眾帶著長輩進戲院，打破「老人題材年輕人不看」的刻板印象。此外，電影也與公益團體紅心字會合作，期望能對長照機構及年長者提供更實質的幫助。

寇世勳拍攝電影「拾光」出席殺青記者會。

目前，《拾光》已進入後製階段，預計將於2026年完成，並計劃參加國際影展。屆時，觀眾將能在大銀幕上一睹兩位高齡主演笑淚交織的精彩演出，這部電影不僅是一部關於老年生活的故事，更是一場對於生命與時間的深刻反思。

（由左至右）寇世勳、新銳導演宋康欣、資深演員歸亞蕾出席電影「拾光」殺青記者會 。

