每天吃盤地瓜葉，等於天然瘦瘦針！醫揭地瓜葉「6大營養」減肥又抗癌

我們常認為健康是一種很遙遠的事，要靠昂貴的保健品、外國進口的膠囊，或者是醫院開的針劑才能達到，但其實，有些讓身體慢慢變好、變穩定的選擇，可能早就在你家的餐桌上，只是我們太習慣忽略它。《優活健康網》特選此篇，醫師指出，只要吃一盤地瓜葉，有如天然代謝藥，甚至如瘦瘦針般提供瘦身減糖效果。







地瓜葉天然代謝功能強



基因醫師張家銘指出，地瓜葉就是這樣一種讓人愈了解愈驚艷的蔬菜。不只是青菜，是天然的代謝開關它便宜，好吃，而且極度營養。從一開始我們只是為了補纖維，到後來發現它可以抗發炎、抗氧化、降血糖，到現在，科學研究甚至證實，它有辦法刺激我們自己體內分泌GLP-1。這條路徑，正是當今醫界熱門的「瘦瘦針」所依賴的核心機轉。

更驚人的是，它身上還藏著一堆功能強大的小分子，像是綠原酸、花青素、葉黃素、β-胡蘿蔔素、咖啡酸衍生物，甚至是特殊的植物蛋白sporamin。這些名字聽起來陌生，但它們在身體裡的角色一點也不小，從抗發炎、抗癌、護肝、顧眼睛，到修復自由基損傷，樣樣都做得到。





瘦瘦針靠注射、地瓜葉靠活化



現在很多人聽過瘦瘦針（GLP-1 類似物，如Ozempic、Saxenda），它透過注射外來的GLP-1結構類似物質，進入身體之後模擬我們本來腸道會分泌的荷爾蒙，讓身體延緩胃排空、提升飽足感、穩定血糖與降低食慾，進而達到瘦身與控糖的效果。但問題是，這種方式雖然效果快，但也伴隨副作用，例如噁心、腸胃不適、體重快速下降後的肌肉流失風險，還有一停藥就復胖的反彈。

這時候，我們重新看見地瓜葉的價值。根據2015年發表在《分子營養與食品研究》（Molecular Nutrition & Food Research）的研究，地瓜葉中富含的咖啡醯奎寧酸類（如綠原酸），能促進腸道L細胞分泌GLP-1，也就是說，它不是打針進去，而是喚醒你自己的細胞去分泌，讓調節來自內部，比較溫和、可長期使用，而且沒有副作用。





吃對地瓜葉引發分子級健康革命



說到地瓜葉的分子成分，不只GLP-1這一條路線值得關注。它還含有：

花青素（如 cyanidin 與 peonidin）： 幫助對抗自由基、延緩老化、穩定血管與腦部神經訊號

綠原酸與二咖啡醯奎寧酸（di-CQA）： 抗氧化、抗腫瘤、抗發炎。

甘薯貯藏蛋白（Sporamin）： 這是地瓜獨有的蛋白質，具抗癌、抗逆境反應、抑制腫瘤酵素活性等潛力。

葉黃素與β-胡蘿蔔素： 顧眼睛、增強免疫、保護皮膚與呼吸道黏膜。

鉀、鎂、鐵、鈣等礦物質： 支持肌肉神經傳導、造血、骨骼穩定。

膳食纖維與可溶性多醣：促進腸道益菌、穩定血糖、延緩消化吸收。

張家銘強調，這些組合讓它不只是抗糖，也抗癌、不只是護心，也顧肝，更是護眼抗老的全方位綠金菜。





最好的醫療是讓你遠離醫療



2021年《分子》（Molecules）與2024年《飲食》（Foods）的多篇研究報告，都明確指出，地瓜葉的這些成分不只是有用，而是活性高、穩定性好、適合日常使用的天然機能成分來源。除了有療效，地瓜葉還真的好吃。滑嫩中帶點自然的微甜，不論是快炒、川燙、煮湯或打成果汁都很對味。這種口感讓人放鬆，也讓人願意天天吃，不會像吃保健品感覺是工作。

張家銘從功能醫學的角度來看，能夠每日實踐、持續穩定攝取的食物，才是真正對身體長期有效的干預。而地瓜葉不只是做得到，還做得很輕鬆、很療癒、很享受。更重要的是，它沒有任何依賴性，不會讓你愈吃愈倚賴，也不會像某些藥物那樣需要監控指數或調整劑量。它只是默默陪著你，讓你身體的機制自然發揮。

（本文獲常春月刊授權轉載，原文為：不用瘦瘦針！每天一盤「這1蔬菜」活化GLP-1 瘦身、抗發炎又穩血糖）

