每天吃維他命C卻可能影響尿液檢驗結果？當心潛血、尿糖驗不出來！

維他命C雖有保健益處，但在尿液檢查中可能干擾多項關鍵指標，唯有適當停用並如實告知補充情況，才能確保檢驗結果的真實與臨床判讀的正確性。

作者 / 張中維藥師





維他命C為什麼會影響尿液檢查結果？

維他命C（又稱抗壞血酸）屬於強效的還原劑，具有抗氧化功能，能中和自由基、增強免疫力，因此許多人會透過保健食品每日補充。然而這項優點，在尿液檢查中卻可能造成反效果。

尿液檢查中常見的化學分析（例如尿液試紙），多數是根據「氧化還原反應」進行偵測，而高劑量維他命C會干擾這類反應，導致某些項目無法準確反應實際狀況。

哪些檢查項目容易被維他命C干擾？1. 潛血檢查

尿液試紙中的潛血項目，依賴過氧化酶反應偵測紅血球或血紅素的存在。當尿液中含有高濃度維他命C時，會抑制過氧化反應，使潛血無法顯現，即使尿中確實有紅血球，也可能檢測為「陰性」。





當尿中維他命C濃度達約 25–35 mg/dL，潛血反應就可能受到干擾，出現偽陰性結果。血尿常是腎臟疾病、泌尿道腫瘤或感染的早期徵兆，若未被準確偵測，恐影響後續判斷與治療時機。

2. 葡萄糖檢測

維他命C也可能影響尿液中的糖分檢測。當攝取過多維他命C時，可能出現尿糖異常卻未被驗出，或是在實際沒有尿糖的情況下，檢驗結果卻顯示有異常。





對糖尿病患者來說，這類誤差可能導致血糖狀況被低估或誤判，影響治療調整與疾病控制時機。若近期有補充維他命C的習慣，應主動告知醫護人員，以利正確判讀檢查結果。

3. 其他化學檢測項目

除了影響血尿與尿糖的判讀外，維他命C也可能干擾其他尿液檢查項目，包括：

尿膽紅素與尿膽素原：可能出現濃度降低甚至無法偵測，影響對肝功能的評估。

亞硝酸鹽：可能出現偽陰性反應，使泌尿道感染未被正確發現。

白血球酯酶：檢查結果可能受到干擾，導致尿液中的發炎反應被漏檢。





這些干擾都可能影響整體健康評估，因此若近期有補充高劑量維他命C，應事先告知醫護人員，以利正確判讀檢查結果。

維他命C還可能增加腎結石風險？

除了影響尿液檢查結果，高劑量補充維他命C也與腎結石風險有關。體內多餘的維他命C會代謝為草酸鹽，經尿液排出時濃度上升，進而提高草酸鈣結晶的形成機率。





對於本身就屬於腎結石高風險族群，例如：曾經有結石病史、家族中有人罹患結石，或長期攝取高蛋白、高鈉飲食者，更需注意維他命C的攝取量。雖然目前並無研究證實維他命C會改變尿液的酸鹼值，但在草酸鹽濃度偏高的情況下，若尿液偏酸，也可能加速結石形成。

健檢前該怎麼做？1. 健檢前2～3天停止補充高劑量維他命C

若平日有補充維他命C保健品的習慣，建議在尿液檢查前至少暫停2～3天，尤其是每日攝取量超過100 mg甚至達到1,000–2,000 mg的高劑量族群。

2. 主動告知醫護人員

若無法停用維他命C，建議在檢查當日主動向醫護人員告知補充情況，檢驗單位可依此選擇不受干擾的替代檢驗方法，或在判讀時進行調整。

3. 正確採尿方式，提升檢體品質

除避免營養補充干擾外，也要注意採集中段尿液、使用無菌容器、及時送檢等基本原則，才能確保檢體品質，減少誤差。



