每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物

台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」。示意圖。（翻攝自photoAC）

近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。

大家習慣且普遍買得到的1款早餐，恐吃出癌症。食安專家韋恩就在粉專「韋恩的食農生活」示警，「加工肉品」早在2015年就已被世界衛生組織（WHO）國際癌症研究機構（IARC）列為「第一類致癌物」，危險等級與菸草、石棉相同，質疑政府在降低其危害上卻幾乎沒有作為

加工肉恐吃出大腸癌？

韋恩表示，超商、早餐常見的培根、火腿、香腸、漢堡肉等都屬於加工肉品，含有亞硝酸鹽等食品添加物，而亞硝酸鹽吃進人體內，會轉化為「亞硝胺」（nitrosamines）的化合物，這是一種能損害DNA的強力致癌物，尤其罹患大腸癌。

韋恩進一步解釋，亞硝胺會與DNA結合形成化學鍵，破壞基因結構，進而引發細胞錯誤分裂，恐導致腫瘤形成，並引述據專家估計，英國過去10年中，因食用含亞硝酸鹽加工肉品而引發大腸癌病例，約有5.4萬例，且女性每週食用加工肉類者，其罹患乳癌的風險也顯著提高。

台人最愛吃1款早餐連醫師都搖頭？

對此，台安醫院大腸直腸科主任糠榮誠就曾警告，培根、火腿、香腸等加工肉品，早已被WHO列為第一級致癌物，每天僅要吃超過2片，罹患大腸癌的風險就會增加18%。另外，日本癌症名醫佐藤典宏也曾提醒，雖吃加工肉品不代表就會得癌症，但若每天多吃超過50克加工肉品，罹大腸癌的風險增加18%。

