每天吃雞胸肉＋花椰菜 女網紅腹痛就醫 胰臟全壞死

愛美瘦身應該循序漸進，減肥太激烈小心對身體造成傷害，大陸一名25歲女網紅追求快速減肥，最近半年來每天只吃水煮雞胸肉和花椰菜，前幾天突然肚子劇痛緊急送醫，醫師檢查竟是急性胰臟炎，胰臟已大面積壞死，差點喪命。醫師警告，減重不是吃越少越好，用錯方法得不償失。

綜合陸媒報導，該名女網紅在日前某天深夜時突然腹部劇烈疼痛，緊急到西安人民醫院就診，醫師檢查發現是急性胰臟炎，胰臟大面積壞死，血清澱粉酶已超標10倍。

醫師問診得知，女網紅為了快速減肥，半年來每天只吃水煮雞胸肉和花椰菜，偶爾搭配幾塊馬鈴薯，幾乎不吃碳水化合物和油脂，粉絲還誇她超自律。

網紅坦言，起初體重下降得非常快，不過後來發現自己的臉色有點黯沉，身體沒什麼力氣，但仍沒理會。

醫師表示，胰臟分泌胰液需要適量脂肪刺激，長期極端低脂甚至無油的飲食，可能導致胰液淤積，增加胰臟負擔，一旦胰蛋白酶原在胰臟內異常啟動、太早被活化，胰臟就會「自己消化自己」，引發急性胰臟炎，嚴重甚至會致命。

許多民眾以為清淡就是健康，對此醫師提醒，該名網紅看似清淡的飲食，可能會打亂消化液的分泌，反而讓身體陷入危機；減重的核心在於創造熱量缺口及穩定代謝，而不是吃越少越好。

