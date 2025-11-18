每天吃「1杯」能抗發炎、降膽固醇！研究證實：豆類能有效改善前期糖尿病

美國伊利諾理工學院的最新研究證實，日常飲食中加入一杯豆類，如鷹嘴豆或黑豆，能有效改善前期糖尿病患者的慢性發炎和膽固醇水平。這項發現為預防心血管疾病和糖尿病提供更簡單易行的飲食策略。

每天一杯鷹嘴豆、黑豆 能降膽固醇、抗發炎

這項為期12周的臨床試驗共招募了72名前期糖尿病成年人，隨機分為三組，分別每天攝取一杯黑豆、鷹嘴豆或是米飯（對照組）。結果顯示，食用鷹嘴豆組的參與者，其平均總膽固醇值從200 mg/dL降至185 mg/dL，達到了醫師認可的顯著改善幅度。

而食用黑豆組的參與者，其發炎指標IL-6也出現明顯下降，這意味著體內的慢性發炎狀態得到了有效控制。研究者強調，儘管血糖水平並未出現顯著變化，但豆類帶來的健康益處適用於所有人，無論是為了預防心臟病、糖尿病，還是單純追求健康飲食，都值得將豆類納入日常菜單。

無論是罐頭裝還是冷凍豆子 都有同樣營養功效

研究人員Morganne M. Smith指出：「在日常飲食中加入豆類非常方便，而且無論是罐頭裝、乾燥或冷凍的豆子，都有同樣的營養功效。豆類可以用於煮湯、拌沙拉、與主食搭配，甚至加入濃湯中打成泥，都能輕鬆攝取豐富的營養。」不過在選購時，建議仔細查看配料表，選擇低鹽低糖產品，達到最佳健康效益。

總的來說，每天食用一杯豆類看似微不足道，卻能為預防慢性疾病提供重要的保護。下次逛超市時，不妨在豆類貨架多停留片刻，讓這份「健康一杯」成為你的日常飲食習慣，為自己的心血管健康默默加分。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／明日科學

