每天吞下最強天然保健品！唾液含數十種免疫蛋白 口水健康這樣做

唾液是體內天然防護系統的英雄！台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘表示，唾液不僅僅是口水，更是人體第一道免疫防線，內含數十種免疫細胞與抗菌蛋白，尤其是分泌型免疫球蛋白A（SIgA），每天為我們阻擋病菌入侵。張家銘指出，唾液的健康狀態直接影響全身免疫系統，從日常口腔保健到兒童免疫力養成，都與這看似平凡的體液息息相關。

唾液：身體最早也最強大的免疫防線

在醫學界近年的研究中，唾液的重要性逐漸受到重視。張家銘表示，唾液遠不只是單純的水和黏液混合物，它含有豐富的免疫成分，包括數十種免疫細胞、抗菌蛋白，以及關鍵的分泌型免疫球蛋白A（SIgA）。這些成分共同構成了人體最早接觸外界的免疫防線，默默保護我們免受病原體侵害。

當我們說話、進食或睡覺時，唾液都在持續分泌，為口腔提供保護。張家銘形容唾液是「我們每天吞下去最強的天然保健品」，這個說法並非誇張，而是有科學根據的事實。唾液的免疫功能已被多項研究證實，它在維持口腔健康和整體免疫系統中扮演著不可替代的角色。

分泌型免疫球蛋白A：口腔中的無名英雄

分泌型免疫球蛋白A是唾液中最重要的免疫成分之一。張家銘以生動的比喻解釋：「如果把身體想成一個城市，那麼口腔就是每天最容易被外敵入侵的邊境，而SIgA就是邊防的守衛。」這些守衛專門攔截細菌、病毒和毒素，防止它們附著在黏膜上或進入血液。

SIgA的防禦方式與其他免疫反應不同，它不會引起發炎反應，而是通過「包起來」和「聚一聚」的方式，靜靜地將入侵者隔離，然後交由其他免疫細胞處理。這種不造成組織損傷的保護機制被稱為「免疫排除」（immune exclusion)，每時每刻都在我們口中進行。

口乾是免疫系統的警訊

張家銘提醒大眾，口乾不僅僅是不舒適的感覺，更可能是免疫系統發出的警訊。當我們因壓力大、講話過多、水分攝取不足或長時間熬夜而出現口乾時，唾液分泌減少，導致口腔防禦力下降。「這時候，細菌更容易攻擊牙齦，甚至偷偷透過口腔跑進血液，引發慢性發炎。」張家銘解釋道。研究顯示，乾燥症患者和癌症治療後的病人，由於唾液防禦力降低，罹患口腔黏膜炎和感染的風險明顯提高。

因此，保持充足的水分攝取不只是為了解渴，更是在維護免疫系統的正常運作。張家銘建議，隨身攜帶水壺、避免長時間口乾，對免疫力的提升可能比服用保健品更有效。

牙齦出血是身體的免疫警報

很多人忽視牙齦出血的問題，認為這只是小事。然而，張家銘指出，牙齦出血實際上是身體發出的重要信號。根據研究，從牙齦與牙齒間流出的牙齦溝液，可以作為「炎症溫度計」，反映口腔內的免疫狀態。當牙齦發炎時，牙齦溝液中的發炎指標如細胞激素（IL-1β、TNF-α）、膠原酶（MMP-8）和C反應蛋白（CRP）等會明顯升高。這些生物標記可以在症狀變得明顯之前，就提示炎症的存在。

張家銘透露，未來醫學發展可能使得免疫狀態的檢測變得更加便捷：「未來甚至可以不用抽血，只要取一滴牙齦溝液，就能判斷免疫反應是否失衡。」這將使疾病的早期診斷更加即時、溫和且親民。

兒童口腔菌相：奠定免疫力基礎

對於兒童的免疫力發展，張家銘特別強調口腔菌相的重要性。他指出，「小時候打好基礎」這句話同樣適用於免疫系統的建立。孩童時期的口腔菌叢平衡與否，會直接影響免疫細胞的發育和功能。

「孩子的口腔菌叢如果從小失衡，會影響B細胞、T細胞的學習與分化，長大後不但容易過敏、氣喘，甚至還可能出現自體免疫疾病。」張家銘解釋道。這意味著，幫助孩子養成良好的口腔衛生習慣，不僅是為了保護牙齒，更是在建立終身的免疫韌性。

他建議家長應教導孩子正確刷牙、餐後漱口，以及避免睡前食用甜食，這些看似簡單的習慣，實際上對孩子未來的免疫健康至關重要。

唾液中的免疫寶藏

傳統觀念中，我們常將「免疫力」與疫苗、營養補充品或藥物聯繫在一起。然而，免疫力的關鍵可能就在我們日常生活中最常見的唾液裡。唾液中含有多種具有免疫功能的蛋白質，如乳鐵蛋白（lactoferrin）、黏液素（mucins）、溶菌酶（lysozyme）、防禦素（defensins）和組織蛋白（histatins）等。這些成分每天都在默默地幫助我們抵抗外來病原體、修復受損組織並維持免疫平衡。

維護唾液健康這樣做

張家銘提供了幾項簡單但有效的方法來維護唾液健康，進而增強免疫力：

每天保持充足的水分攝取，促進唾液自然分泌。 堅持良好的口腔衛生習慣，減輕免疫系統的負擔。 特別注意兒童的口腔健康，嚴格控制蛀牙菌的孳生。 對口腔異常狀況保持警覺，及時就醫。 學會傾聽身體發出的信號，相信自身的免疫能力。

「因為健康是靠我們每天做對的那一點點選擇。」張家銘總結道。透過對唾液的重視和日常的口腔保健，我們可以有效地提升免疫防護能力，為整體健康奠定堅實基礎。

