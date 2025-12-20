每天吸引超過3萬人朝聖！羅馬特雷維「許願」噴泉即將收費，預估一年可多賺2.4億

新的一年有計畫前往義大利首都羅馬（Roma）旅遊的讀者要注意，未來如果想仿效經典電影、近距離欣賞著名的特雷維「許願」噴泉（Fontana di Trevi），你將必須額外支付2歐元（約新台幣73.8元）的入場費。

這項新規定將從2026年2月1日正式實施，屆時噴泉周圍將設置管制措施，限制遊客進入核心觀賞區。

這座奠基於1762年，高26.3公尺、寬49.15公尺，羅馬城內最大的巴洛克風格噴泉，同時也是該城市最熱門觀光景點之一，根據官方統計，每一天到此處朝聖投擲硬幣的遊客人數高達3萬。所以，一旦噴泉實施收費。預計能替羅馬市政府帶來每年約650萬歐元（約新台幣2.4億元）的收入。

羅馬市長瓜爾蒂耶里（Roberto Gualtieri）對於新措施只表示，「兩歐元入場費並不算多，還可以讓現場的觀光人潮不再那麼混亂。」

新冠疫情期間，罕見空無一人的義大利羅馬特雷維噴泉。（美聯社）

事實上，羅馬市府在2024年完成修復工程後，已引入排隊制度，就是為了防止大量人潮聚集。現行規定下，同一時間最多僅允許400人進入噴泉核心觀賞區。未來開始收費後，假如遊客沒有計畫近距離觀賞或投幣，他們依然可以「遠眺」這座擁有百年歷史的噴泉建築。

新門票收入和遊客投入噴泉中的硬幣，未來仍將分開處理，許願硬幣依舊全數捐作慈善用途，但新收取的門票費用，則將交由羅馬市政府，用於景點維護及人流管理。

事實上，對特雷維噴泉收費，是羅馬針對部分博物館與古蹟，推出的全新收費制度。根據新政策，部分需付費參觀的景點，未來將對羅馬本地居民免費開放，而維護與營運成本，將轉由觀光客及非居民付費承擔，除非你是5歲以下兒童、以及身心障礙者與其陪同者，才可免除入場費。

