每天喝咖啡害膽固醇狂飆？研究：「多1動作」護心血管、死亡率更低

有些人飲食清淡，仍有膽固醇問題，擔心是喝咖啡所致，其實問題在於沖煮方式。營養醫學專家劉博仁提到，咖啡富含多種抗氧化物質，不過其中的「咖啡白醇」與「咖啡豆醇」，若長期大量攝取，壞膽固醇可能累積在血液中，不過研究發現，經過濾紙沖煮有助於過濾咖啡油脂，比起完全不喝咖啡的人，心血管更健康、死亡率更低。

劉博仁在臉書粉專指出，咖啡富含多種抗氧化物質，是不少研究認可的健康飲品，但咖啡豆中的「咖啡白醇（Cafestol）」與「咖啡豆醇（Kahweol）」藏在咖啡油脂裡，若長期大量攝取，可能影響肝臟回收膽固醇的效率，讓壞膽固醇（LDL）在血液中累積。

劉博仁說明，民眾無須對咖啡敬而遠之，關鍵在於「使用濾紙」。2020年一項歷時20年、追蹤超過50萬名挪威人的大型研究發現，飲用「過濾咖啡」的人，不僅心血管健康表現較佳，整體死亡率甚至低於不喝咖啡者，因為濾紙能有效攔截大部分咖啡油脂，減少咖啡白醇與咖啡豆醇進入體內，同時保留咖啡香氣、綠原酸與抗氧化成分。

劉博仁分享3個喝咖啡的實用建議，特別適合在意膽固醇數值或有高血脂家族史的人參考：

1、優先選擇有濾紙的咖啡：手沖咖啡、美式咖啡機都是較安心的選擇。

2、無濾紙咖啡偶爾喝就好：法式濾壓壺、土耳其咖啡油脂較多，建議別當成每日習慣。

3、義式咖啡適量即可：濃縮咖啡雖無濾紙，但萃取時間短，油脂量介於中間，不過量仍可享受。

