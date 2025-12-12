每天喝咖啡延壽1.8歲！研究證實：降17%死亡率

《老化研究評論》期刊於2024年發表的文獻回顧研究顯示，適量且定期飲用咖啡，能夠成為年長族群延長壽命與維持健康的重要生活習慣，研究發現咖啡飲用者整體死亡率降低約17%，相當於健康餘命延長約1.8歲。

適量且定期飲用咖啡，能夠成為年長族群延長壽命與維持健康的重要生活習慣。（示意圖／Pexels）

過去20年間，已累積超過50篇相關研究證實，適度攝取咖啡與降低死亡風險之間，存在穩定且一致的正向關聯，這種現象不受地域與種族背景影響。研究證據顯示，定期飲用適量咖啡，與心血管疾病、中風、癌症及呼吸系統疾病等多種老年相關死因風險下降有關。

咖啡對年長者常見的功能性退化問題也展現保護效果。研究發現，飲用咖啡與記憶力衰退、憂鬱症狀以及身體衰弱的發生率降低有關聯，顯示咖啡不僅能延長壽命，更能提升老年生活品質。

咖啡不僅能延長壽命，更能提升老年生活品質。（圖／Photo AC）

咖啡中所含的咖啡因與綠原酸成分，能夠調節身體對壓力的適應能力，並減少慢性發炎反應。研究進一步發現，這些成分在基因穩定性、細胞損傷修復、代謝調節與蛋白質品質維護等多個層面，都展現了保護作用，因此有助於延緩老化與促進長壽。

健康餘命是指一個人在不生病、不失能、能自理生活狀態下的平均預期存活年數。與傳統平均壽命僅計算死亡風險不同，健康餘命衡量的是生活品質，代表老年時期能夠維持身心健康、獨立生活的時間長短。

