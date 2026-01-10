每天喝拿鐵卻皮膚癢、狂冒痘？ 醫點名「2成分」恐是發炎元兇

劉博仁示警，拿鐵中的糖和牛奶恐引發身體發炎反應。（示意圖／unsplash）

有些人明明作息正常，卻會出現皮膚搔癢、反覆冒痘，甚至常有脹氣、消化不良等困擾，營養功能醫學專家劉博仁提醒，問題可能不在生活習慣，而是與拿鐵中的糖和牛奶有關，如未注意恐引發身體發炎反應。

劉博仁於臉書粉專發文道，如果發現自己長期有「不明原因的皮膚癢」、「反覆長痘痘」或是「脹氣消化不良」，可能與手中的拿鐵有關，但問題通常不在咖啡本身，而是添加的「牛奶」以及「糖」。

劉博仁指出，有時喝拿鐵會習慣加一點糖漿或砂糖，但根據2024年最新的皮膚醫學研究指出，過量的糖分攝取會導致「糖化終產物」（AGEs）堆積，簡單來說，糖分會刺激胰島素分泌，進而引發一連串的賀爾蒙波動（特別是IGF-1），這不僅會讓皮膚油脂分泌增加（容易冒痘），還會直接啟動身體的發炎反應。

劉博仁提到，牛奶雖含有豐富營養，但對於現代人來說，有2個隱藏的發炎地雷，首先是「乳糖不耐」（Lactose Intolerance），如果喝完拿鐵容易跑廁所或脹氣，代表腸道無法分解乳糖，殘留的乳糖在腸道發酵，會破壞腸道黏膜屏障（也就是腸漏），讓發炎因子流竄全身，皮膚當然也會跟著抗議。

劉博仁說，其次是「對牛奶蛋白敏感」（A1 β-casein），這是最近醫學界探討的熱點，一般的牛奶含有A1 β-酪蛋白，而2025年最新的回顧性研究顯示，A1型蛋白在消化過程中會產生一種胜肽，容易刺激腸道發炎，並可能引起全身性的免疫反應，「這就是為什麼有些人明明去檢查過敏原沒問題，但一喝牛奶皮膚就癢的原因。」

劉博仁表示，綜合研究中有學者發現，攝取含有A1 β-酪蛋白的牛奶（市售常見牛奶），較容易引起腸道發炎反應，甚至會加劇乳糖不耐的症狀；相反地，攝取只含A2蛋白的牛奶或發酵乳製品（如優格），對腸道屏障的影響較小，甚至有助於抗發炎，而這證實了「腸皮軸線」（Gut-Skin Axis）的觀念，只要腸道不開心，皮膚就會亮紅燈。

劉博仁建議，若懷疑自己可能對拿鐵中的牛奶有反應，不妨試試看「3步驟測試法」：

1、戒糖：先喝2週的「無糖」拿鐵，觀察皮膚狀況。

2、替換：如果還是癢或長痘，嘗試將牛奶換成「燕麥奶」或「杏仁奶」。

3、挑選：若真的很愛喝牛奶，試著尋找標榜「A2蛋白」的鮮乳，或是改吃發酵過的優格（乳糖較少），通常耐受度會好很多。

