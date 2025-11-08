每天喝牛奶還是缺鈣？骨科醫曝「4大補鈣關鍵」 很多人都做錯

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

「我每天都有喝牛奶，為什麼骨密度還是偏低？」板橋亞東醫院骨科陳鈺泓主治醫師指出，這句話，是在門診裡最常聽到的補鈣困惑之一。其實，鈣質攝取「量」重要，但「吸收率」才是關鍵，若補錯時間、吃錯東西、甚至搭配錯誤，辛苦補的鈣就這樣白白流掉，骨本一樣存不起來。

鈣這樣補才有效 4吃法強化鈣吸收

對此，陳鈺泓整理出補鈣4大關鍵＋實用飲食建議，讓你吃得對、吸收得好，才能真正在日常中預防骨質疏鬆！

廣告 廣告

1、分次攝取，吸收才不打折

腸道一次能吸收的鈣有限，建議將鈣質分早、中、晚三餐補充，不僅吸收率更高，也較不會造成身體負擔。

．實例建議：早餐豆漿＋午餐海帶湯＋晚餐芝麻醬拌青菜，就比一次喝兩杯牛奶更有效。

．推薦豆製品類：吸收穩定、植物蛋白豐富

．推薦食物：傳統豆腐、豆干、毛豆

豆製品含鈣又富含蛋白質，是植物性飲食者補鈣的好選擇，建議與其他來源搭配更佳。

2、避開高草酸、高植酸食物

高纖蔬菜（如菠菜）與未處理的穀豆類，含有草酸與植酸，容易與鈣結合形成不易吸收的化合物。

．建議補鈣時段盡量避開燕麥片、糙米、菠菜沙拉等高植酸類食物，可以隔一餐再吃。

．推薦魚乾海藻類：高鈣密度、小體積高效吸收

．推薦食物：小魚乾、海帶、紫菜

富含天然礦物質，適合與其他類型食物搭配，讓補鈣來源更多元、更容易實踐。

3、咖啡別喝太多

過量咖啡因會加速鈣質排出，建議每日咖啡因不超過 300–400mg（約兩杯中杯咖啡）。

．建議避免在正餐後立刻飲用咖啡、奶茶或濃茶，否則可能影響鈣質吸收效率。

．推薦乳製品類：吸收率高、最熟悉的補鈣來源

．推薦食物：牛奶、優格、起司

乳製品的鈣質吸收率高，是補鈣首選。若乳糖不耐，建議選擇低乳糖或加鈣植物奶。

4、晚上補鈣更剛好

晚間是骨骼修復與重建的時間，建議晚餐後或睡前1小時補充鈣質食物，並搭配維生素D（如鮭魚、雞蛋、適度曬太陽）幫助吸收。

．推薦種子堅果類：補鈣也補脂，提升利用率

．推薦食物：黑芝麻、杏仁、奇亞籽

含鈣同時提供健康脂肪，有助脂溶性營養（如維生素D、K）吸收，是晚上補鈣的絕佳搭配。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·補鈣變傷腎？醫曝「牛奶暗藏3大風險」 這1種人恐喝1杯就傷身

·吃起司補鈣？ 醫示警「3種吃法」反變骨鬆幫兇：還很傷腎