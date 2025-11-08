每天喝牛奶還是缺鈣？骨科醫曝「4大補鈣關鍵」 很多人都做錯
「我每天都有喝牛奶，為什麼骨密度還是偏低？」板橋亞東醫院骨科陳鈺泓主治醫師指出，這句話，是在門診裡最常聽到的補鈣困惑之一。其實，鈣質攝取「量」重要，但「吸收率」才是關鍵，若補錯時間、吃錯東西、甚至搭配錯誤，辛苦補的鈣就這樣白白流掉，骨本一樣存不起來。
鈣這樣補才有效 4吃法強化鈣吸收
對此，陳鈺泓整理出補鈣4大關鍵＋實用飲食建議，讓你吃得對、吸收得好，才能真正在日常中預防骨質疏鬆！
1、分次攝取，吸收才不打折
腸道一次能吸收的鈣有限，建議將鈣質分早、中、晚三餐補充，不僅吸收率更高，也較不會造成身體負擔。
．實例建議：早餐豆漿＋午餐海帶湯＋晚餐芝麻醬拌青菜，就比一次喝兩杯牛奶更有效。
．推薦豆製品類：吸收穩定、植物蛋白豐富
．推薦食物：傳統豆腐、豆干、毛豆
豆製品含鈣又富含蛋白質，是植物性飲食者補鈣的好選擇，建議與其他來源搭配更佳。
2、避開高草酸、高植酸食物
高纖蔬菜（如菠菜）與未處理的穀豆類，含有草酸與植酸，容易與鈣結合形成不易吸收的化合物。
．建議補鈣時段盡量避開燕麥片、糙米、菠菜沙拉等高植酸類食物，可以隔一餐再吃。
．推薦魚乾海藻類：高鈣密度、小體積高效吸收
．推薦食物：小魚乾、海帶、紫菜
富含天然礦物質，適合與其他類型食物搭配，讓補鈣來源更多元、更容易實踐。
3、咖啡別喝太多
過量咖啡因會加速鈣質排出，建議每日咖啡因不超過 300–400mg（約兩杯中杯咖啡）。
．建議避免在正餐後立刻飲用咖啡、奶茶或濃茶，否則可能影響鈣質吸收效率。
．推薦乳製品類：吸收率高、最熟悉的補鈣來源
．推薦食物：牛奶、優格、起司
乳製品的鈣質吸收率高，是補鈣首選。若乳糖不耐，建議選擇低乳糖或加鈣植物奶。
4、晚上補鈣更剛好
晚間是骨骼修復與重建的時間，建議晚餐後或睡前1小時補充鈣質食物，並搭配維生素D（如鮭魚、雞蛋、適度曬太陽）幫助吸收。
．推薦種子堅果類：補鈣也補脂，提升利用率
．推薦食物：黑芝麻、杏仁、奇亞籽
含鈣同時提供健康脂肪，有助脂溶性營養（如維生素D、K）吸收，是晚上補鈣的絕佳搭配。
（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
延伸閱讀：
·補鈣變傷腎？醫曝「牛奶暗藏3大風險」 這1種人恐喝1杯就傷身
·吃起司補鈣？ 醫示警「3種吃法」反變骨鬆幫兇：還很傷腎
其他人也在看
76歲翁體檢正常卻罹癌！醫揭「5大警訊」：身體早已透支
廖繼鼎醫師日前分享一名76歲患者的案例，一位長者平常生活規律、每天運動，且體檢報告也很正常，怎料，卻在某次手術後突然發高燒、器官衰竭，最後確診癌症。對此，廖繼鼎列出「5大警訊」，認為此狀況並非偶然，而是身體長期透支所致。鏡報 ・ 2 天前
修杰楷捲閃兵風波！賈靜雯「人在中國拍戲」 同劇女星露面：我相信修哥
藝人安唯綾演出不少戲劇，2021年與導演于中中結婚後，將事業重心轉移到照顧小孩，最近在中國拍攝《紫色大麗花》並與賈靜雯合作，而賈靜雯老公修杰楷近日捲入閃兵風波，今（7）日出席「萬海慈善讓愛閃耀名人公益創作競標義賣」聊到近況，她透露昨天才關心過賈靜雯，並說她相信修杰楷的為人。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
久坐族還在喊懶得運動？研究：每天少坐半小時 身體代謝能力改善
【健康醫療網／記者黃嫊雰外電報導】現代人生活久坐時間長，許多人明明知道多運動有益健康，但要落實卻是難上加難。芬蘭最新研究發現，每天只要少坐30分鐘，就能改善身體使用脂肪與碳水化合物的能力，對代謝帶來正面影響，對缺乏運動、心血管疾病與第二型糖尿病風險較高的族群尤其有益。 久坐增心血管疾病、糖尿病風險 專家解釋何謂「代謝靈活性」！ 芬蘭圖爾庫大學發布新聞稿說明，久坐加上不健康的飲食習慣，容易造成能量的攝取超過消耗量，進而提高心血管疾病與第二型糖尿病的風險。生活習慣也會影響身體在不同情境下將脂肪或碳水化合物轉換成能量的能力，這種能力稱為「代謝靈活性（metabolic flexibility）」。 圖爾庫大學博士後研究員Taru Garthwaite解釋，健康的身體在休息時會燃燒更多脂肪，飯後或進行高強度運動時，主要的能量來源會轉向碳水化合物。如果代謝靈活性變差，血糖與血脂可能升高，多餘的脂肪與糖分不再被用於能量生產，而是被儲存起來。 研究揭久坐減少至少半小時 代謝能力觀察到有改善 這項研究由圖爾庫正子掃描中心（Turku PET Center）與芬蘭健康促進研究所共同進行，研究對象為64位健康醫療網 ・ 1 天前
喝太多水反而傷身？泌尿醫「尿液變透明」藏危機：腎臟早就撐不住
無論天氣是否炎熱，都應多加喝水，但許多人都以為「多喝水、尿越透明就越健康」，而泌尿科醫師王士綱就點出「這句話只對一半」，因為真正的重點在於讓身體維持穩定代謝，而不是讓尿液像清水一樣無色，適量飲水、定期留意尿液變化，才是觀察腎臟健康最簡單卻最有效的方法。鏡報 ・ 2 小時前
遠離婦科癌症這樣做！醫師建議「9大生活養生法」，不讓生病打亂生育計劃
台灣的癌症發生人數逐年上升，從性別來看，女性十大癌症除了乳癌的發生率居於首位，子宮體癌（例如子宮內膜癌）、卵巢癌、子宮頸癌等婦科癌症亦名列其中，育齡婦女突然發現罹患婦科癌症而打亂人生規劃，特別是原先的生育計劃，更是時有所聞。罹患婦科癌症還可以懷孕嗎？平時如何防癌養生？妳一定要知道！姊妹淘 ・ 1 天前
不只地下街！台北車站還有「5大好逛景點」 要走一段才能到
台北車站是重要交通樞紐，同時其東、西、南、北側都有值得逛的商圈。日前有網友提問，要在台北車站打發時間「附近有啥可以逛逛的？」眾多人首推西側的台北地下街，距離近東西也多；也有人推其它需要走較遠的景點，北側華陰街、中山；南側唱片行區、228公園；東側華山文創園區。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
吃爆豆腐、雞胸肉，為何還會「肌少症」？醫揪台灣人1習慣釀「蛋白赤字」：身體沒吸收，腎臟快累死
跌倒是我國年長者事故傷害死亡原因第2名，防跌首要維持肌力與平衡，除了運動之外，也應攝取足夠熱量與蛋白質。不過國人雖然普遍知道蛋白質的重要性，飲食習慣中卻潛藏引發肌少症的風險——早餐蛋白赤字。營養師建議，早餐至少應攝取2份蛋白質，譬如200毫升豆漿就是1份蛋白質，搭配雞蛋、豆製品等，補足早餐蛋白質所需。幸福熟齡 ・ 4 天前
景氣燈號亮黃紅 它高股息又低費用百萬股民存股首選！
加美國各大科技巨頭，釋出最新財報普遍優於預期，且根據國家發展委員會公布9月景氣對策信號，景氣燈號由綠燈轉為代表擴張的黃紅燈，顯示台灣景氣持續回溫。受惠於全球AI、高效能運算（HPC）及雲端需求帶動，台股屢創波段新高。國泰投信分析，景氣轉強與出口持續暢旺，預示台股進入健康成長循環，在此背景下，有季配息機制與長期成長潛力的國泰永續高股息（00878），持續吸引長期資金配置，00878已公布10月收益三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰最快36小時強度達顛峰！專家曝「最新路徑」：恐登陸台灣陸地
今年第26號颱風「鳳凰」來勢洶洶，中央氣象署預估，將在週日（9日）增強為強颱，10日進到菲律賓北側陸地，隨後將北轉接近台灣，預計週二、週三影響最劇烈。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」指出，預期鳳凰西進過程可望持續增強，未來36-48小時強度將達顛峰，進一步增強為強烈颱風機率高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
綠茶、紅茶、抹茶功效一樣嗎？營養師：「這款茶」最能抗肥胖
台灣民眾對「茶」的接受度相當高，超商和手搖飲店的茶飲種類也十分繁多，可見台灣人有多愛喝茶。不過，茶有分很多種類，最基本、最常見的就有紅茶、綠茶和抹茶，到底哪一種茶對身體最好呢？營養師薛曉晶表示，綜合多項研究可以得知，紅茶在血管與腸道健康上有很好的表現，而綠茶、抹茶在抗氧化和代謝調節方面對身體很有益處。鏡報 ・ 9 小時前
「牙醫」掛牌28年僅國中畢業沒執照 一審給緩刑...上訴被撤銷
彰化僅國中畢業、不具牙醫資格的的莊姓男子在田中鎮開設牙醫診所長達28年，替患者做假牙、磨修牙齒等醫療行為，彰化地院一審依...聯合新聞網 ・ 1 小時前
MLB》Clayton Kershaw生涯從沒被大谷翔平敲過安打「這我可以拿來講一輩子」
MLB美國職棒大聯盟，洛杉磯道奇傳奇左投Clayton Kershaw，在退休後接受節目《Dan Patrick Show》採訪。當被問及對決隊友大谷翔平的感想時，Kershaw相當自豪地表示：「我從來沒被大谷敲出安打。」之後秀出對戰成績後更得意地說：「自己曾經壓制過史上最偉大的球員，這我可以拿來講一輩子。」Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
B群會不會傷腎？正解曝光！醫警告：這些人真的不能亂補
「不知道要補什麼？那就先選B群吧！」不少人在挑選保健食品時，總是隨手抓一瓶維生素B群，卻未真正了解它的功用。B群不只是提神，也與代謝效率息息相關；什麼人不適合吃B群？B群會不會傷腎？看看以下醫師分析。健康2.0 ・ 1 天前
存「骨本」趁年輕開始！從飲食到運動，醫教你5招預防骨鬆：這2類食物要多吃
「骨質疏鬆沒有明顯症狀，但往往一個小跌倒就造成骨折，尤其是脊椎、髖關節、橈骨與肱骨最常見，極可能造成行動力喪失，甚至臥床！」臺北市立聯合醫院仁愛院區骨科主治醫師陳昱彰指出，骨質疏鬆症是全世界僅次於心血管疾病的第二大常見疾病，卻常被忽視。他強調，除了熟知的「三高」（高血壓、高血脂、高血糖），現代人更應......詳全文良醫健康網 ・ 1 天前
秋季吃蟹！飯店自助餐「帝王蟹腳」吃到飽PK鱈場蟹三吃
秋天是螃蟹的產季，飯店餐廳業者紛紛推出多樣化的螃蟹料理吸引顧客。有飯店buffet推出帝王蟹腳和松葉蟹腳吃到飽，以及現煮帝王蟹腳花雕蒸蛋；另有飯店推出頂級鱈場蟹饗宴，以涼拌、炭烤和涮煮方式料理，定價9999元。海產業者指出，目前帝王蟹每台斤售價1500元，松葉蟹則為1200至1300元，比去年同期便宜約100元，增加三成的顧客購買。TVBS新聞網 ・ 21 小時前
16歲還在半工半讀！他聽媽媽的話翻身成千萬富翁…35歲財富自由爽退休
「聽媽媽的話」成功翻轉人生！加拿大一名28歲男子賽巴斯蒂安（Sebastian Marquez），16歲在超市打工存了一筆錢打算買輛二手車，但在媽媽的建議與資助下，把這筆錢拿去貸款買了一間舊屋重新翻修，成功將房子以近2倍價格賣出。如今賽巴斯蒂安靠著這項技能，已累積了超過100萬美元（約台幣3098萬）資產，他預計將在35歲實現「財富自由」順利退休。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
斯國醫療苦境 弱勢農民無力治白內障
慈濟在斯里蘭卡農村「賓吉利亞」(Bingiriya)舉辦義診，竟找出四百多位白內障患者，由於經濟低下，他們有病不治。慈濟已經進一步、分階段、分批，為他們進行白內障手術，第一批手術手61人。白內障病...大愛電視 ・ 13 小時前
關西鎮上林社區蘿蔔美食節 歡慶豐收「好彩頭」
【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】新竹縣關西鎮上林社區發展協會今(8)日於上林社區內的國道三號高速公路下方空互傳媒 ・ 1 小時前
川普慘遭司法重擊 ! 美國史上首例 法官裁定「違法派兵波特蘭」下令永久禁令生效
[Newtalk新聞] 美國總統川普以「鎮壓暴力抗議、維護秩序」為由，過去數月先後向多座城市派遣國民兵，引發各州與民權團體強烈反彈。然而，這項行動如今遭到司法界重大挫敗。奧勒岡州聯邦法官伊莫蓋特（Karin Immergut）於7日裁定，川普向波特蘭市派兵「違反憲法」，並頒布永久禁令，禁止聯邦政府在該市部署國民兵。這是美國史上首次法院明確禁止總統對地方城市出兵的案例。 根據判決文件，伊莫蓋特指出，川普政府聲稱「波特蘭存在大規模暴力示威」的說法缺乏事實依據。她寫道：「對聯邦幹員的偶發干擾影響有限，且無證據顯示抗議行動曾對移民局官員的任務造成重大阻礙。」 這位由川普本人在第一任期內任命的法官強調，總統「違法將國民兵聯邦化」，違反了美國憲法第十修正案，即「未明文授予聯邦政府的權力，保留給各州」。因此，她宣告：「任何州的國民兵不得被派往俄勒岡州，本永久禁制令即刻生效並全面適用。」 這項判決取代了她10月初所發布的臨時禁制令，使先前的暫緩措施轉為正式生效的永久禁令，等同對川普政府的「城市派兵行動」按下停止鍵。 根據《法新社》與《路透社》報導，川普今年已將國民兵派往由民主黨執政的洛杉磯、華盛頓特區新頭殼 ・ 2 小時前
有茶香布丁的復古老宅咖啡廳，時光彷彿凝結了
如果你也喜歡復古優雅的老宅咖啡廳，那推薦來《富富》喝杯咖啡。兩層樓的日系喫茶咖啡廳氣氛唯美浪漫，隱約透著街色的白紗簾隔絕了城市的喧鬧與忙碌，一杯好喝的奶油美式再配上一只點綴著奶油的伯爵布丁，時光是如此優雅又愜意！Yahoo奇摩旅遊網友投稿 ・ 1 天前