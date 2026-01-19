每天喝「外帶紙杯咖啡」 一年吞下36萬顆塑膠微粒！

澳洲格里菲斯大學（Griffith University）最新研究揭露，市售外帶杯在盛裝熱飲時會釋放大量微塑膠，若每日飲用一杯熱咖啡，一年累積攝入量可能高達36萬顆塑膠碎片。這項刊登於《有害物質期刊：塑膠（Journal of Hazardous Materials: Plastics）》的研究，為許多上班族的日常習慣敲響警鐘。

市售外帶杯在盛裝熱飲時會釋放大量微塑膠，若每日飲用一杯熱咖啡，一年累積攝入量可能高達36萬顆塑膠碎片。 （示意圖／Pexels）

研究團隊針對市面上兩種常見外帶杯進行分析，包括全塑膠材質杯（聚丙烯PP或聚乙烯PE）以及內層塗有塑膠淋膜的紙杯。實驗結果顯示，「溫度」是促使微塑膠釋放的核心因素。當液體溫度從攝氏5度的冰咖啡升至攝氏60度的熱咖啡時，全塑膠杯所釋放的微塑膠數量激增約33%。

根據科普網站《Science Alert》報導，研究人員透過高解析度影像分析發現，全塑膠杯內壁表面較為粗糙，充滿微小的「峰谷」結構。塑膠材質在高溫作用下會出現軟化、膨脹及收縮現象，導致這些微小結構崩解剝落並掉入飲料中。雖然塗有塑膠淋膜的紙杯釋放量相對較少，但同樣無法完全避免此問題。

若必須使用一次性外帶杯，專家建議請店員將咖啡溫度稍微調降，避免沸水直接注入杯中，以減少塑膠塗層承受的物理壓力與崩解風險。 （示意圖／Pixabay）

依據數據推估，若使用聚乙烯塑膠杯每日飲用300毫升熱咖啡，一年可能攝入高達36.3萬顆微塑膠。儘管科學界對於微塑膠對人體的長期影響尚未有明確定論，專家仍強烈建議民眾改用不鏽鋼、陶瓷或玻璃材質的環保杯。

若必須使用一次性外帶杯，專家建議請店員將咖啡溫度稍微調降，避免沸水直接注入杯中，以減少塑膠塗層承受的物理壓力與崩解風險。看似無害的紙杯，其實暗藏塑膠微粒危機，消費者在享受熱飲的同時，也需留意容器材質對健康的潛在影響。

